День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 18:00

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Надоели привычные драники и оладьи? Пора открыть для себя гратен дофинуаз — блюдо, которое кардинально изменит ваше представление о картофеле. Это не просто запеканка, а настоящий французский шедевр родом из провинции Дофине, где его готовят уже несколько столетий. Представьте: тончайшие ломтики картофеля, томленные в густых сливках с ароматным чесноком и мускатным орехом, под хрустящей золотистой корочкой из сыра. Это блюдо обладает удивительным свойством — оно одновременно и сытное, и нежное, с насыщенным сливочным вкусом и божественным ароматом. Идеальный гарнир к мясу или самостоятельное блюдо для уютного ужина.

Вам понадобится 1 кг картофеля, 500 мл сливок 20–30%, 2 зубчика чеснока, 150 г твердого сыра (грюйер или эмменталь), щепотка мускатного ореха, соль и перец по вкусу. Картофель очистите и нарежьте кружками толщиной 2–3 мм. Форму для запекания обильно натрите чесноком и смажьте сливочным маслом. Выложите картофель слоями, слегка перекрывая ломтики, как черепицу. Каждый слой посолите, поперчите и посыпьте мускатным орехом. Залейте картофель сливками так, чтобы они почти покрывали его. Сверху равномерно распределите тертый сыр. Накройте фольгой и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте гратену постоять 10–15 минут перед подачей — так он лучше сохранит форму. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью. Это блюдо особенно вкусно в тот же день, пока хрустящая корочка не потеряла свой шарм.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Быстрый ужин из мяса и картофеля — гратен с фаршем и помидорами: сытное горячее в одной форме
Общество
Быстрый ужин из мяса и картофеля — гратен с фаршем и помидорами: сытное горячее в одной форме
Селедка под шубой отдыхает! Собираю закуску «Зимний букет» — ярко и элегантно, а главное, без хитростей
Общество
Селедка под шубой отдыхает! Собираю закуску «Зимний букет» — ярко и элегантно, а главное, без хитростей
Оливье и «Мимозу» больше не делаю! Готовлю кальмара с крабовыми палочками — король новогоднего фуршета
Общество
Оливье и «Мимозу» больше не делаю! Готовлю кальмара с крабовыми палочками — король новогоднего фуршета
Соединяю простые ингредиенты в обалденном блюде: микс картошки и курицы, который не оставит равнодушным
Общество
Соединяю простые ингредиенты в обалденном блюде: микс картошки и курицы, который не оставит равнодушным
рецепты
ужины
картофель
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бородина, Джигурда, Лепс: шокирующие слова звезд о скандале с Долиной
Патрики — все? Ресторатор предрек скорый конец модных кафе в центре Москвы
Выяснилось, какие вопросы обсудят на встрече Шойгу и главы МИД КНР
Увольнение Ермака сравнили с воровской сходкой
«Положение шаткое»: депутат о возможной отставке Зеленского
«Должны быть»: Макрон о переговорах по активам России без Европы
В Эстонии призвали Киев поумерить пыл в уничтожении судов
Украинскую судью наказали за запугивание фигуриста
Российский переговорщик указал на предзнаменование скорого мира на Украине
Появились подробности переговоров США с Украиной
Костин раскрыл причину вражды банков и маркетплейсов
Смерть мужа, монастырь, слухи о госпитализации: как живет Ирина Муравьева
Появились кадры избитой до смерти девочки из Донецка
Ресторатор Миронов раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
Осужден топ-менеджер банка, куда зачисляется зарплата Путина
Курс доллара упал до минимума с середины июля
Неспортивный интерес: ММА-тренер оказался главой ОПГ
Ушедшего из-за взятки на СВО чиновника взяли за попытку подкупить военных
Политолог предсказал возможную судьбу экс-главы офиса Зеленского
Политолог ответил, смогут ли лидеры ЕС убедить США занять сторону Украины
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.