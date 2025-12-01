Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Надоели привычные драники и оладьи? Пора открыть для себя гратен дофинуаз — блюдо, которое кардинально изменит ваше представление о картофеле. Это не просто запеканка, а настоящий французский шедевр родом из провинции Дофине, где его готовят уже несколько столетий. Представьте: тончайшие ломтики картофеля, томленные в густых сливках с ароматным чесноком и мускатным орехом, под хрустящей золотистой корочкой из сыра. Это блюдо обладает удивительным свойством — оно одновременно и сытное, и нежное, с насыщенным сливочным вкусом и божественным ароматом. Идеальный гарнир к мясу или самостоятельное блюдо для уютного ужина.

Вам понадобится 1 кг картофеля, 500 мл сливок 20–30%, 2 зубчика чеснока, 150 г твердого сыра (грюйер или эмменталь), щепотка мускатного ореха, соль и перец по вкусу. Картофель очистите и нарежьте кружками толщиной 2–3 мм. Форму для запекания обильно натрите чесноком и смажьте сливочным маслом. Выложите картофель слоями, слегка перекрывая ломтики, как черепицу. Каждый слой посолите, поперчите и посыпьте мускатным орехом. Залейте картофель сливками так, чтобы они почти покрывали его. Сверху равномерно распределите тертый сыр. Накройте фольгой и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте гратену постоять 10–15 минут перед подачей — так он лучше сохранит форму. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью. Это блюдо особенно вкусно в тот же день, пока хрустящая корочка не потеряла свой шарм.

