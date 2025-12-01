День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 18:28

Военэксперт оценил возможности дроноводов ВСУ на Сумском направлении

Военэксперт Онуфриенко: у ВСУ катастрофическая нехватка людей в частях БПЛА

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины испытывают катастрофическую нехватку личного состава, в том числе в частях БПЛА, отметил в беседе с NEWS.ru военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, именно поэтому Киев перебрасывает на фронт людей из полувоенных организаций, в частности операторов беспилотников из «Украинского легиона».

Насколько сильны и эффективны части ВСУ, можно судить по привлечению на фронт «Украинского легиона». Привлечение полувоенных формирований обусловлено катастрофической нехваткой личного состава. Все попытки насильственной мобилизации и восполнения потерь оказались тщетными. Киев не в состоянии полностью компенсировать потери на фронте, отсюда и привлечение подобных полувоенных организаций, — сказал Онуфриенко.

Он отметил, что усиление частей беспилотной авиации ВСУ на Сумском направлении не критично для российских сил. По словам эксперта, ВС РФ располагают беспилотниками, которые по качеству и количеству превосходят украинские.

Кроме того, за последние полгода на Сумском участке фронта российскими войсками была сформирована достаточно эффективная система обороны. Таким образом, противостояние с украинскими дроноводами не является чем-то особым — это обычные боевые действия, — пояснил Онуфриенко.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины перебросили в Сумскую область дополнительные расчеты беспилотников «Украинского легиона». Этот шаг направлен на усиление обороны и сдерживание продвижения российской группировки «Север». МО РФ эту информацию не комментировало.

СВО
Сумская область
атаки ВСУ
потери ВСУ
дроны
БПЛА
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бородина, Джигурда, Лепс: шокирующие слова звезд о скандале с Долиной
Патрики — все? Ресторатор предрек скорый конец модных кафе в центре Москвы
Выяснилось, какие вопросы обсудят на встрече Шойгу и главы МИД КНР
Увольнение Ермака сравнили с воровской сходкой
«Положение шаткое»: депутат о возможной отставке Зеленского
«Должны быть»: Макрон о переговорах по активам России без Европы
В Эстонии призвали Киев поумерить пыл в уничтожении судов
Украинскую судью наказали за запугивание фигуриста
Российский переговорщик указал на предзнаменование скорого мира на Украине
Появились подробности переговоров США с Украиной
Костин раскрыл причину вражды банков и маркетплейсов
Смерть мужа, монастырь, слухи о госпитализации: как живет Ирина Муравьева
Появились кадры избитой до смерти девочки из Донецка
Ресторатор Миронов раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
Осужден топ-менеджер банка, куда зачисляется зарплата Путина
Курс доллара упал до минимума с середины июля
Неспортивный интерес: ММА-тренер оказался главой ОПГ
Ушедшего из-за взятки на СВО чиновника взяли за попытку подкупить военных
Политолог предсказал возможную судьбу экс-главы офиса Зеленского
Политолог ответил, смогут ли лидеры ЕС убедить США занять сторону Украины
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.