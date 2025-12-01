Военэксперт оценил возможности дроноводов ВСУ на Сумском направлении Военэксперт Онуфриенко: у ВСУ катастрофическая нехватка людей в частях БПЛА

Вооруженные силы Украины испытывают катастрофическую нехватку личного состава, в том числе в частях БПЛА, отметил в беседе с NEWS.ru военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, именно поэтому Киев перебрасывает на фронт людей из полувоенных организаций, в частности операторов беспилотников из «Украинского легиона».

Насколько сильны и эффективны части ВСУ, можно судить по привлечению на фронт «Украинского легиона». Привлечение полувоенных формирований обусловлено катастрофической нехваткой личного состава. Все попытки насильственной мобилизации и восполнения потерь оказались тщетными. Киев не в состоянии полностью компенсировать потери на фронте, отсюда и привлечение подобных полувоенных организаций, — сказал Онуфриенко.

Он отметил, что усиление частей беспилотной авиации ВСУ на Сумском направлении не критично для российских сил. По словам эксперта, ВС РФ располагают беспилотниками, которые по качеству и количеству превосходят украинские.

Кроме того, за последние полгода на Сумском участке фронта российскими войсками была сформирована достаточно эффективная система обороны. Таким образом, противостояние с украинскими дроноводами не является чем-то особым — это обычные боевые действия, — пояснил Онуфриенко.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины перебросили в Сумскую область дополнительные расчеты беспилотников «Украинского легиона». Этот шаг направлен на усиление обороны и сдерживание продвижения российской группировки «Север». МО РФ эту информацию не комментировало.