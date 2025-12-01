День матери
01 декабря 2025 в 18:30

«Затянется на годы»: раскрыто, как Ермак может избежать тюрьмы

Экс-депутат Рады Килинкаров: Ермак может избежать тюрьмы благодаря службе в ВСУ

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Стрингер/РИА Новости
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак может избежать тюрьмы благодаря службе в ВСУ, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он отметил, что это рабочая схема, проверенная всеми коррумпированными чиновниками в Киеве.

У Ермака есть выход, давно проверенный всеми коррумпированными чиновниками на Украине. Это очень рабочая схема, которая позволяет им уйти от уголовной ответственности и значительно затруднить следственные действия. Условно говоря, им предоставляют возможность уйти в ВСУ, и уже достать этого человека достаточно проблематично, — высказался Килинкаров.

По его словам, доказать вину чиновников в коррупции, в том числе самого Ермака, будет крайне сложно. Экс-депутат Рады уверен, что ни под одним из сомнительных документов невозможно будет найти их подписей.

Поэтому следствие затянется на годы. А все это время они будут искать варианты, каким образом усложнить расследование и уйти от ответственности. Если нет возможности выехать за границу, они будут искать возможности внутри Украины, — заключил Килинкаров.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Госпогранслужба Украины получила распоряжение не выпускать Ермака за границу. По его словам, соответствующий документ уже поступил на пограничные КПП.

Украина
Андрей Ермак
ВСУ
Киев
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
