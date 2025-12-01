«Затянется на годы»: раскрыто, как Ермак может избежать тюрьмы Экс-депутат Рады Килинкаров: Ермак может избежать тюрьмы благодаря службе в ВСУ

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак может избежать тюрьмы благодаря службе в ВСУ, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он отметил, что это рабочая схема, проверенная всеми коррумпированными чиновниками в Киеве.

У Ермака есть выход, давно проверенный всеми коррумпированными чиновниками на Украине. Это очень рабочая схема, которая позволяет им уйти от уголовной ответственности и значительно затруднить следственные действия. Условно говоря, им предоставляют возможность уйти в ВСУ, и уже достать этого человека достаточно проблематично, — высказался Килинкаров.

По его словам, доказать вину чиновников в коррупции, в том числе самого Ермака, будет крайне сложно. Экс-депутат Рады уверен, что ни под одним из сомнительных документов невозможно будет найти их подписей.

Поэтому следствие затянется на годы. А все это время они будут искать варианты, каким образом усложнить расследование и уйти от ответственности. Если нет возможности выехать за границу, они будут искать возможности внутри Украины, — заключил Килинкаров.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Госпогранслужба Украины получила распоряжение не выпускать Ермака за границу. По его словам, соответствующий документ уже поступил на пограничные КПП.