Положение президента Украины Владимира Зеленского становится все хуже после атаки Украины на танкеры в Черном море, заявил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. По словам эксперта, диверсия Киева нацелена на торможение мирных переговоров.

Пока петля во всех смыслах затягивается вокруг шеи Зеленского, ВСУ взрывают танкеры. Эта жестокая эскалация преследует только одну цель — затормозить мирное урегулирование, — подчеркнул эксперт.

Ранее в Минтрансе Турции сообщили о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся 28 ноября в Новороссийск. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали. В ночь на 29 ноября под ударом также оказался нефтяной причал КТК под Новороссийском.

Издание Guardian сообщило, что украинская сторона официально подтвердила свою причастность к атакам на нефтяные танкеры. Турецкие власти выразили серьезную обеспокоенность в связи с диверсиями.