Турецкий МИД прокомментировал инциденты с атаками на танкеры МИД Турции Кечели: Анкара обеспокоена инцидентами с атаками на танкеры

Турецкие власти выразили серьезную обеспокоенность в связи с последними атаками на танкеры в Черном море, сообщил официальный представитель МИД Онджю Кечели в соцсети X. Он подтвердил, что консультации с компетентными органами для предотвращения эскалации конфликта уже проводятся.

Мы с озабоченностью воспринимаем нападения, совершенные 28 ноября на коммерческие танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии в Черном море. <…> Мы поддерживаем контакты с соответствующими сторонами, чтобы предотвратить распространение и дальнейшую эскалацию (конфликта. — NEWS.ru) в Черном море, — сказано в публикации.

Ранее о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск, 28 ноября сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.

Также в ночь на 29 ноября под ударом оказался нефтяной причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Он был атакован БЭК. В компании сообщили, что причальное устройство ВПУ-2 не подлежит восстановлению. Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы.