День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 01:48

Турецкий МИД прокомментировал инциденты с атаками на танкеры

МИД Турции Кечели: Анкара обеспокоена инцидентами с атаками на танкеры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Турецкие власти выразили серьезную обеспокоенность в связи с последними атаками на танкеры в Черном море, сообщил официальный представитель МИД Онджю Кечели в соцсети X. Он подтвердил, что консультации с компетентными органами для предотвращения эскалации конфликта уже проводятся.

Мы с озабоченностью воспринимаем нападения, совершенные 28 ноября на коммерческие танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии в Черном море. <…> Мы поддерживаем контакты с соответствующими сторонами, чтобы предотвратить распространение и дальнейшую эскалацию (конфликта. — NEWS.ru) в Черном море, — сказано в публикации.

Ранее о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск, 28 ноября сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.

Также в ночь на 29 ноября под ударом оказался нефтяной причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Он был атакован БЭК. В компании сообщили, что причальное устройство ВПУ-2 не подлежит восстановлению. Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы.

танкеры
атаки
Турция
МИД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Краснодарский аэропорт прекратил принимать самолеты
Рота ВСУ отказалась выполнять боевые задачи под Красным Лиманом
SHOT узнал о взрывах на юге России
Российский аэропорт закрылся для самолетов
В России предложили ввести родительскую зарплату
Головин помог «Монако» обыграть ПСЖ в матче чемпионата Франции
Глава МИД Франции раскрыл, когда ЕС может принять решение по активам РФ
«Гордость страны»: трехкратный призер ЧМ высказался о конфликте Большунова
Скрытый саботаж: исправляем главные ошибки в постели. Ликбез от сексолога
Турецкий МИД прокомментировал инциденты с атаками на танкеры
Мирная жительница пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область
МИД Франции высказался о коррупционных делах на Украине
Стала известна реакция Ермака на свою отставку
Миллиардер в США построил огромное убежище на случай конца света
Ставшая звездой в TikTok блокадница скончалась на 105-м году жизни
«Дни сочтены»: в Раде оценили положение Зеленского
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 ноября 2025 года
Самолет ВСУ перевез военную технику из Израиля
Украинский дрон ударил по жилым домам в Донецке
Приметы 30 ноября: Григорий Зимоуказатель — провожаем осень, встречаем зиму
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.