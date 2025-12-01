День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 18:23

В России признали ЕС в дипломатическим «трупом» в переговорах по Украине

Слуцкий констатировал утрату Европой роли в урегулировании на Украине

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Европа теряет роль одного из ключевых игроков мировой политики и вряд ли вернет себе влияние на урегулирование конфликта на Украине, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал встречу президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

В столицах стран Евросоюза могут сколько угодно принимать Зеленского, но полноправного влияния на процесс урегулирования им уже не добиться. Европа стремительно теряет позиции одного из основных акторов истории, — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, европейские лидеры продолжают «строить наполеоновские планы в русофобском зазеркалье». По его словам, предлагаемый «справедливый и прочный мир» в интерпретации западной «коалиции желающих» означает сохранение цели стратегического поражения России и размещение иностранных контингентов на Украине. Это ведет лишь к продолжению конфликта «до последнего украинца», отметил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Украина и США во Флориде обсудили вариант, при котором Киев фактически может потерять возможность вступить в НАТО. Речь идет о неформальных соглашениях, которые должны будут вырабатывать сами страны — участницы Альянса совместно с Москвой. Окончательного решения по этому вопросу нет.

Госдума
Леонид Слуцкий
Владимир Зеленский
Украина
Евросоюз
переговоры
