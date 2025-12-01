Появились подробности переговоров США с Украиной ABC News: Украина и США на переговорах затрагивали вопрос российских активов

На переговорах во Флориде делегации Украины и США обсудили вопрос замороженных российских активов, передает ABC News со ссылкой на высокопоставленный источник. Подчеркивается, что эта тема является «ключевой для россиян».

Стороны обсуждали гарантии безопасности для Киева, судьбу многомиллиардных российских активов, замороженных западными странами, и возможные скорые выборы на Украине, — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что представители Украины и США во Флориде рассматривали сценарий, при котором Киев может лишиться возможности стать членом НАТО. Речь идет о неформальных договоренностях, которые страны-участницы Альянса должны будут обсудить с Москвой. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

До этого политолог Владимир Скачко заявил, что доверие к переговорам Украины с другими странами падает из-за негативных репутационных последствий, связанных с украинскими должностными лицами. По его словам, назначение Рустема Умерова, фигуранта антикоррупционных расследований, на пост секретаря СНБО усиливает этот негативный эффект.