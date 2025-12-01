Политолог раскрыл один неочевидный фактор в переговорах по Украине Политолог Скачко: репутация чиновников Украины подрывает доверие к переговорам

Негативная репутация должностных лиц Украины снижает уровень доверия к процессу переговоров, заявил политолог Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд». Он указал, что назначение секретаря СНБО Рустема Умерова, фигуранта антикоррупционных расследований, главой делегации демонстрирует несерьезный подход Киева к диалогу.

Эксперт напомнил, что предыдущий представитель украинской стороны, экс-глава офиса президента Андрей Ермак, также покинул свой пост после обысков в рамках уголовного дела. По его мнению, подобный кадровый состав отрицательно сказывается на восприятии мирного процесса международными участниками.

Вместе с тем коррупция на Украине на данном этапе выгодна Вашингтону — как средство давления на украинскую власть. Так что соответствующие сетования [президента США Дональда] Трампа — не более чем дополнительный инструмент для склонения Киева в нужную американцам сторону. Глава Белого дома рассматривает европейских и украинских партнеров как подчиненных, которых надо держать в заведомо ущербном положении, — сказал Скачко.

Политолог подчеркнул, что на нынешнем этапе важен сам факт проведения встречи во Флориде, а не ее конкретные результаты. Координация переговорной позиции с Москвой, по его словам, необходима для демонстрации западным партнерам мирных намерений России и отсутствия у нее агрессивных планов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru предположил, что Украина будет пытаться обмануть как Россию, так и США в ходе возможных мирных переговоров. По его словам, в Киеве ищут мошеннические схемы, чтобы выполнить условия соглашения лишь формально.