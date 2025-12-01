«Жулики и шулеры»: экс-депутат Рады о переговорах Украины и США Экс-нардеп Олейник: Украина будет пытаться обмануть Россию и США на переговорах

Украина будет пытаться обмануть как Россию, так и США в ходе возможных мирных переговоров, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, в Киеве ищут мошеннические схемы, чтобы выполнить условия соглашения лишь формально.

РФ поставила вопрос о том, что давайте Киев освободит ДНР, все равно он не удержит регион. Я был шокирован, что придумали на Украине. Например, Анна Скороход (депутат Верховной рады. – NEWS.ru) предложила: «А давайте изменим границы региона. Ту часть, которая еще есть в ДНР, присоединим к Днепропетровской области, то есть изменим границы». Это жулики и шулеры, которые обязательно будут обманывать РФ и США в процессе мирных переговоров, — высказался Олейник.

По его мнению, американская сторона хочет избежать изменений в Конституции Украины, чтобы не будоражить общество. Экс-депутат Рады подчеркнул, что такая схема является крайне ненадежной и рассчитана на обман, поскольку будущая администрация США может легко ее отменить, а это поставит Россию перед угрозой расширения НАТО на восток.

По вопросу вступления Украины в НАТО — в США используют такую формулировку: «Давайте не будем трогать украинскую Конституцию, чтобы не будоражить общественное мнение». Хорошо, а когда поменяется власть в Соединенных Штатах, придут демократы и скажут: «Не имеем же мы права ограничить желание страны быть в составе Альянса, тем более в Конституции Украины прописано это стремление». И захотят — поменяют свое отношение. Кому будем предъявлять претензии? Украине? Нет, к НАТО, — подытожил Олейник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине имеет все шансы на успех. Он подчеркнул, что американская и украинская делегации на переговорах во Флориде наладили конструктивный диалог.