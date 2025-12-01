На Украине раскрыли неожиданный эпизод в отношениях Ермака и СБУ УП: Ермак пытался добиться отставки главы СБУ за неделю до увольнения

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак в течение последней недели перед своим увольнением пытался добиться отставки руководителя СБУ Василия Малюка, сообщает «Украинская правда». По данным газеты, причиной стало то, что глава спецслужбы якобы не предотвратил операцию под кодовым названием «Мидас» и не обеспечил защиту Ермаку.

Ермак всю прошлую неделю до увольнения пытался добиться отставки главы СБУ, поскольку тот будто бы «проглядел» операцию «Мидас» и не защитил его, — сказано в сообщении.

Как сказано в материале, утром в день обысков Малюк вместе с вице-премьером Михаилом Федоровым и главами антикоррупционных структур прибыли в офис президента на переговоры с Владимиром Зеленским. Малюк и Федоров выступали в качестве переговорщиков между главой государства и руководителями НАБУ и САП.

Ранее сообщалось, что Ермак устроил получасовую истерику в адрес Зеленского после получения просьбы написать заявление об отставке. По информации источника, при ссоре в ход пошли оскорбления, упреки и обвинения.