Раскрыта главная тема консультаций Шойгу и Ван И в Москве

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и министр иностранных дел Китая Ван И проведут во вторник, 2 декабря, консультации по вопросам стратегической безопасности, передает пресс-служба аппарата Совбеза РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, соответствующая встреча пройдет в Москве.

2 декабря 2025 года в Москве запланировано проведение российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности, — сказано в сообщении.

До этого посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин и Москва совместно стремятся к национальному развитию и формированию новой архитектуры международной безопасности. Дипломат подчеркнул готовность сторон противостоять глобальным вызовам и вносить вклад в укрепление мира.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов сообщил, что Россия готова возобновить взаимодействие с Соединенными Штатами по кибербезопасности, если у американской стороны будет соответствующий настрой. По его словам, с подачи России была принята Конвенция ООН против киберпреступности.