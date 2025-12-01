День матери
01 декабря 2025 в 18:35

Раскрыта главная тема консультаций Шойгу и Ван И в Москве

Шойгу и Ван И проведут 2 декабря консультации по безопасности

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Александр Рюмин/РИА Новости
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и министр иностранных дел Китая Ван И проведут во вторник, 2 декабря, консультации по вопросам стратегической безопасности, передает пресс-служба аппарата Совбеза РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, соответствующая встреча пройдет в Москве.

2 декабря 2025 года в Москве запланировано проведение российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности, — сказано в сообщении.

До этого посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин и Москва совместно стремятся к национальному развитию и формированию новой архитектуры международной безопасности. Дипломат подчеркнул готовность сторон противостоять глобальным вызовам и вносить вклад в укрепление мира.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов сообщил, что Россия готова возобновить взаимодействие с Соединенными Штатами по кибербезопасности, если у американской стороны будет соответствующий настрой. По его словам, с подачи России была принята Конвенция ООН против киберпреступности.

