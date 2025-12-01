День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 18:11

Раскрыто условие для сотрудничества России с США по кибербезопасности

Россия готова возобновить сотрудничество с США по кибербезопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия готова возобновить взаимодействие с Соединенными Штатами по кибербезопасности, если у американской стороны будет соответствующий настрой, сообщил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов. По его словам, которые приводит «Коммерсант», с подачи России была принята Конвенция ООН против киберпреступности.

Возобновление сотрудничества с США в этой сфере и дальнейшее взаимодействие возможны при наличии соответствующего настроя Вашингтона, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация выступила с инициативой о развитии партнерства с Саудовской Аравией в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. Как заявил вице-премьер Александр Новак, что сотрудничество планируется в ряде ключевых цифровых сфер.

Также вице-премьер России Дмитрий Григоренко во время выступления в Совете Федерации сообщил, что правительство уже разработало второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников. В ближайшее время инициатива будет внесена на рассмотрение депутатов Госдумы. В новый пакет вошли порядка 20 мер по борьбе с аферистами.

кибератаки
киберпреступники
Совбез РФ
США
сотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бородина, Джигурда, Лепс: шокирующие слова звезд о скандале с Долиной
Патрики — все? Ресторатор предрек скорый конец модных кафе в центре Москвы
Выяснилось, какие вопросы обсудят на встрече Шойгу и главы МИД КНР
Увольнение Ермака сравнили с воровской сходкой
«Положение шаткое»: депутат о возможной отставке Зеленского
«Должны быть»: Макрон о переговорах по активам России без Европы
В Эстонии призвали Киев поумерить пыл в уничтожении судов
Украинскую судью наказали за запугивание фигуриста
Российский переговорщик указал на предзнаменование скорого мира на Украине
Появились подробности переговоров США с Украиной
Костин раскрыл причину вражды банков и маркетплейсов
Смерть мужа, монастырь, слухи о госпитализации: как живет Ирина Муравьева
Появились кадры избитой до смерти девочки из Донецка
Ресторатор Миронов раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
Осужден топ-менеджер банка, куда зачисляется зарплата Путина
Курс доллара упал до минимума с середины июля
Неспортивный интерес: ММА-тренер оказался главой ОПГ
Ушедшего из-за взятки на СВО чиновника взяли за попытку подкупить военных
Политолог предсказал возможную судьбу экс-главы офиса Зеленского
Политолог ответил, смогут ли лидеры ЕС убедить США занять сторону Украины
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.