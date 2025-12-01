Раскрыто условие для сотрудничества России с США по кибербезопасности Россия готова возобновить сотрудничество с США по кибербезопасности

Россия готова возобновить взаимодействие с Соединенными Штатами по кибербезопасности, если у американской стороны будет соответствующий настрой, сообщил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов. По его словам, которые приводит «Коммерсант», с подачи России была принята Конвенция ООН против киберпреступности.

Возобновление сотрудничества с США в этой сфере и дальнейшее взаимодействие возможны при наличии соответствующего настроя Вашингтона, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация выступила с инициативой о развитии партнерства с Саудовской Аравией в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. Как заявил вице-премьер Александр Новак, что сотрудничество планируется в ряде ключевых цифровых сфер.

Также вице-премьер России Дмитрий Григоренко во время выступления в Совете Федерации сообщил, что правительство уже разработало второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников. В ближайшее время инициатива будет внесена на рассмотрение депутатов Госдумы. В новый пакет вошли порядка 20 мер по борьбе с аферистами.