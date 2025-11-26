День матери
26 ноября 2025 в 14:01

В России разработали второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство России разработало второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления в Совете Федерации. По его словам, которые передает ТАСС, в ближайшее время инициатива будет внесена на рассмотрение депутатов Госдумы.

Он подчеркнул, что в новый пакет вошли порядка 20 мер по борьбе с аферистами. В их числе — запрет на международные звонки без согласия человека и обязательная маркировка таких вызовов. Кроме того, пакет предусматривает введение детских СИМ-карт, что позволит родителям без подачи дополнительных заявлений защитить ребенка от нежелательного контента, добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что на обращения россиян, которые пострадали от действий кибермошенников, будут реагировать кол-центры Федерации информационной безопасности и кибербезопасности. Специалисты оперативно направят жалобу в нужную структуру, тем самым позволив человеку решить проблему здесь и сейчас.

До этого адвокат Вадим Багатурия заявил, что мошенникам, которые используют дипфейки для создания компрометирующего контента, может грозить уголовная ответственность. Эксперт уточнил, что пострадавшие граждане имеют право подать иск в суд для защиты своей репутации и взыскания морального вреда.

