Шойгу и Ван И обсудят вопросы международной и региональной безопасности

В Москве 2 декабря состоятся консультации по вопросам стратегической безопасности между секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и министром иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ. На встрече будут обсуждаться ключевые аспекты международной и региональной безопасности, а также текущая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание планируется уделить вопросам военного и военно-технического сотрудничества, а также взаимодействию между правоохранительными структурами и спецслужбами.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров во Флориде делегации Украины и США рассмотрели вопрос о замороженных российских активах. Подчеркивается, что эта тема имеет «ключевое значение для россиян». Кроме того, обсуждались возможные предстоящие выборы на Украине.