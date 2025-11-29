День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 18:28

Конвертики из курицы в беконе: горячее, которое можно заготовить заранее, а перед Новым годом запечь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Конвертики из курицы в беконе — один из вариантов эффектного горячего на праздничный стол. Их можно заготовить заранее, а перед Новым годом запечь в духовке, чтобы не суетиться и все успеть!

Вам понадобится: 4 куриных филе, 200 г бекона (полосками), 300 г шампиньонов, 1 луковица, соль, перец, прованские травы. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистости. Куриное филе разрежьте вдоль на пласты, отбейте, посолите, поперчите. На рабочую поверхность выложите полоски бекона крест-накрест. В центр положите отбивную, на нее — грибную начинку. Аккуратно заверните курицу и бекон вокруг начинки, формируя конвертик. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до румяной корочки.

Вкус невероятно сочный: бекон образует хрустящую корочку, сохраняя курицу нежной и пропитанной грибным ароматом. Эти конвертики можно собрать заранее и хранить в холодильнике 12 часов — идеальное решение для праздника.

Ранее стало известно, как приготовить мясо под сметанной шубой: простой вариант ужина со свининой без маринования.

Проверено редакцией
Читайте также
«Медвежья лапа» — мясо в картофельной шубе: горячее на Новый год, к которому не нужен гарнир
Общество
«Медвежья лапа» — мясо в картофельной шубе: горячее на Новый год, к которому не нужен гарнир
Не представляю Новый год без утки: мариную с апельсинами — выходит изумительное мясо и корочка
Общество
Не представляю Новый год без утки: мариную с апельсинами — выходит изумительное мясо и корочка
Москва преобразилась к Новому году: сказочные кадры похорошевшей столицы
Москва
Москва преобразилась к Новому году: сказочные кадры похорошевшей столицы
Раскрыт способ автоматического продления «новогоднего» отпуска
Общество
Раскрыт способ автоматического продления «новогоднего» отпуска
Прощай, обыденность! 5 мясных салатов: произведут фурор на любом застолье
Семья и жизнь
Прощай, обыденность! 5 мясных салатов: произведут фурор на любом застолье
горячее
рецепты
Новый год
курица
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Неизвестный устроил стрельбу по людям в центре Москвы
Дрон-камикадзе подорвал движущуюся «Газель» в приграничном регионе
Стало известно, что Уиткофф предложил Украине вместо Tomahawk
«Загнать Зеленского в угол»: отставку Ермака связали с планом США
Россиянка «похоронила» сына ради выгоды
В Госдуме заявили, что Пугачева решилась на интервью под гипнозом
Блогер-скандалист против бойца поп-ММА: за что Subo избили в прямом эфире?
«Был моим другом»: Ермак разоткровенничался об отношениях с Зеленским
В Дубае раскрыли судьбу концертов Долиной на фоне ее «отмены»
«Задел больные точки»: что в решении Орбана может не устроить Запад
«Злая и самовлюбленная»: за что россияне недолюбливают Долину, «отмена»
На Западе стали понимать, кто мешает достижению мира на Украине
В Европе нашли связь между теневым правительством Ермака и криминалом
Политолог ответил, кто может склонить Трампа к конфликту с Венесуэлой
В США раскрыли отношение администрации Трампа к Ермаку
«Заменили цыгане»: Собчак высмеяла исчезновение Долиной из афиши ресторана
Стали известны подробности по делу гендиректора издательства «Джем»
Ленивая рыбалка: выбираем снасти для идеального пассивного промысла окуня
В ЮАР задержали прилетевшую из России журналистку
«Срывает крышу»: Вайцеховская веско высказалась о выходке Большунова
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.