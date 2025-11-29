Конвертики из курицы в беконе: горячее, которое можно заготовить заранее, а перед Новым годом запечь

Конвертики из курицы в беконе — один из вариантов эффектного горячего на праздничный стол. Их можно заготовить заранее, а перед Новым годом запечь в духовке, чтобы не суетиться и все успеть!

Вам понадобится: 4 куриных филе, 200 г бекона (полосками), 300 г шампиньонов, 1 луковица, соль, перец, прованские травы. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистости. Куриное филе разрежьте вдоль на пласты, отбейте, посолите, поперчите. На рабочую поверхность выложите полоски бекона крест-накрест. В центр положите отбивную, на нее — грибную начинку. Аккуратно заверните курицу и бекон вокруг начинки, формируя конвертик. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до румяной корочки.

Вкус невероятно сочный: бекон образует хрустящую корочку, сохраняя курицу нежной и пропитанной грибным ароматом. Эти конвертики можно собрать заранее и хранить в холодильнике 12 часов — идеальное решение для праздника.

