Мясо под сметанной шубой: простой вариант ужина со свининой без маринования

Мясо под сметанной шубой — это простой вариант ужина со свининой. Благодаря особой шапочке мясо получается невероятно сочным и ароматным без долгого маринования.

Вам понадобится: 600 г свиной шеи или корейки, 2 крупные луковицы, 200 г сметаны, 2 яйца, соль, перец, специи для мяса. Свинину нарежьте порционными кусками толщиной 2-3 см, слегка отбейте, посолите, поперчите, обжарьте с двух сторон до корочки. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. В форму для запекания выложите мясо, сверху распределите обжаренный лук. Взбейте сметану с яйцами, залейте этой смесью мясо с луком. Запекайте 25–30 минут при 180°C до румяной корочки.

Вкус этого блюда — это совершенная гармония: нежнейшая свинина, томленная в сметанно-яичной пропитке, сочетается с карамелизированным луком, который придает сладковатые нотки. Соус пропитывает свинину, делая ее особенно мягкой и сочной. Подавайте с картофельным пюре или тушеными овощами.

