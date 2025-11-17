Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 18:28

Мясо под сметанной шубой: простой вариант ужина со свининой без маринования

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мясо под сметанной шубой — это простой вариант ужина со свининой. Благодаря особой шапочке мясо получается невероятно сочным и ароматным без долгого маринования.

Вам понадобится: 600 г свиной шеи или корейки, 2 крупные луковицы, 200 г сметаны, 2 яйца, соль, перец, специи для мяса. Свинину нарежьте порционными кусками толщиной 2-3 см, слегка отбейте, посолите, поперчите, обжарьте с двух сторон до корочки. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. В форму для запекания выложите мясо, сверху распределите обжаренный лук. Взбейте сметану с яйцами, залейте этой смесью мясо с луком. Запекайте 25–30 минут при 180°C до румяной корочки.

Вкус этого блюда — это совершенная гармония: нежнейшая свинина, томленная в сметанно-яичной пропитке, сочетается с карамелизированным луком, который придает сладковатые нотки. Соус пропитывает свинину, делая ее особенно мягкой и сочной. Подавайте с картофельным пюре или тушеными овощами.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты «Праздничные» под шубой.

Проверено редакцией
Читайте также
Мясной деликатес к Новому году: готовим домашнюю грудинку в праздничную нарезку — вкуснее любой колбасы
Общество
Мясной деликатес к Новому году: готовим домашнюю грудинку в праздничную нарезку — вкуснее любой колбасы
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Три картошки и творожный сыр — готовлю канадский Путин. Никакой политики, только вкуснота!
Общество
Три картошки и творожный сыр — готовлю канадский Путин. Никакой политики, только вкуснота!
Готовлю и суп, и второе в одном казане! Манджа по-болгарски — вкусное сытное блюдо без возни и мороки
Общество
Готовлю и суп, и второе в одном казане! Манджа по-болгарски — вкусное сытное блюдо без возни и мороки
Курица по-болгарски: грудка с такой шапочкой никогда не будет сухой — рецепт на обед или ужин
Общество
Курица по-болгарски: грудка с такой шапочкой никогда не будет сухой — рецепт на обед или ужин
свинина
рецепты
мясо
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выкуп души» обошелся россиянину в миллионы рублей
Россиянку не пропустили на таможне в турецком аэропорту из-за одного жеста
Петербуржца задержали за публикации в соцстеях
Девушка спасла ребенка, который упал в водоканал
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.