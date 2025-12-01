День матери
01 декабря 2025 в 18:07

Журналисты спасли приговоренного к смертной казни ребенка

DM: журналисты спасли приговоренного к смертной казни шестилетнего мальчика

Фото: Michael Runkel/imageBROKER/Global Look Press
Журналист Бен Фордхэм из Австралии помог спасти приговоренного к смертной казни шестилетнего мальчика в Западном Папуа, пишет Daily Mail. Телеведущий в 2006 году случайно узнал о его положении в рамках своей рабочей поездки, а ситуацию исправил его коллега по цеху. Приговоренного к такому наказанию зовут Вава Чомбонгая.

Мальчик был осужден своим племенем по обвинению в колдовстве, которое, как утверждали местные, стало причиной смерти его родителей. Фордхэм назвал свою встречу с ребенком «самым леденящим душу моментом», а его проводник добавил, что мальчику «повезет дожить до своего 16-летия». По рассказам, племя практиковало каннибализм, и в любой момент Ваву могли поймать, убить и съесть.

После того как история получила огласку, команда другого телеканала отправилась в Папуа с целью «спасти» ребенка. Однако их миссия была прервана — журналистов депортировали из Индонезии из-за отсутствия надлежащих виз.

Тем не менее один из журналистов не оставил эту затею. Спустя некоторое время он вернулся в деревню Чомбонгая, где смог спасти мальчика. Журналист воспитал Ваву как собственного сына. Сейчас Чомбонгай живет в индонезийской провинции Северная Суматра и недавно получил диплом. Его обучение полностью оплатила телекомпания, чьи сотрудники когда-то стремились помочь мальчику.

Ранее в США скончался 81-летний Фред Синглтон, который 42 года ждал исполнения приговора в камере смертников. Мужчины не стало из-за естественных причин, казни он не дождался.

