Экс-главу инвесткомпании казнили за астрономические взятки В КНР экс-глава инвесткомпании Бай Тяньхуэй казнен за взятки на $156 млн

Бывший генеральный директор инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэй был казнен в Китае по приговору суда за получение взяток, сообщает Reuters. Следствие установило, что в период с 2014 по 2018 год руководитель, злоупотребляя своим служебным положением, помогал различным лицам в приобретении проектов и получении корпоративного финансирования. В обмен на это он получил незаконное вознаграждение на общую сумму 1,1 млрд юаней (около $156 млн).

С одобрения Верховного народного суда утром 9 декабря 2025 года Второй народный суд средней ступени города Тяньцзинь привел в исполнение смертный приговор в отношении осужденного Бай Тяньхуэя, — сказано в публикации.

