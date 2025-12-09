ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 08:49

Экс-главу инвесткомпании казнили за астрономические взятки

В КНР экс-глава инвесткомпании Бай Тяньхуэй казнен за взятки на $156 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший генеральный директор инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэй был казнен в Китае по приговору суда за получение взяток, сообщает Reuters. Следствие установило, что в период с 2014 по 2018 год руководитель, злоупотребляя своим служебным положением, помогал различным лицам в приобретении проектов и получении корпоративного финансирования. В обмен на это он получил незаконное вознаграждение на общую сумму 1,1 млрд юаней (около $156 млн).

С одобрения Верховного народного суда утром 9 декабря 2025 года Второй народный суд средней ступени города Тяньцзинь привел в исполнение смертный приговор в отношении осужденного Бай Тяньхуэя, — сказано в публикации.

Ранее бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина была приговорена Международным уголовным трибуналом к смертной казни за преступления против человечности. Суд признал ее виновной по всем пяти пунктам обвинения, связанным с подавлением массовых беспорядков в 2024 году.

До этого в Тунисе 56-летний рабочий Сабер Шусан был приговорен к смертной казни за публикации, содержавшие критические высказывания в адрес президента страны Каиса Саида. Адвокат осужденного подчеркнул, что его подзащитный не является политическим активистом.

Китай
компании
казни
взятки
