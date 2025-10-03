Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 20:00

Мужчину приговорили к смертной казни за критику президента в соцсетях

В Тунисе к смертной казни приговорили рабочего, который критиковал президента

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Тунисе 56-летнего рабочего Сабера Шусана приговорили к смертной казни за посты, содержавшие неодобрительные высказывания в адрес президента страны Каиса Саида, сообщает Daily Mail. Адвокат осужденного Уссама Буталдж подчеркнул, что его клиент не является политическим активистом. По его словам, Шусан — малообразованный рабочий, который в своих публикациях просто выражал недовольство текущей политикой.

Судья в Набеле приговорил моего клиента к смертной казни за публикации в Сети. Это шокирующее и беспрецедентное решение, — заявил юрист.

Брат приговоренного рассказал, что семья находится в шоке от произошедшего. По его словам, жизнь в бедности теперь усугубилась чувством несправедливости и угнетения.

Ранее смертная казнь прошла в американском штате Луизиана впервые с 2010 года. В ходе нее применялся газообразный азот. Впервые такой метод был опробован в Алабаме в 2024 году, вскоре его легализовали и в Луизиане.

До этого в США впервые за 15 лет провели казнь заключенного путем расстрела. По данным департамента исправительных учреждений штата Южная Каролина, американца Брэда Кейта Сигмона лишили жизни за двойное убийство и похищение человека. Он до смерти забил битой родителей своей бывшей возлюбленной.

Тунис
критика
приговоры
смертные казни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Локомотив» не устоял после удаления Радулова в Омске
Пропавшую под Красноярском семью с ребенком перестали искать
Российский регион отказался от ношения хиджабов в школах
В Петербурге сняли на видео полыхающую на шоссе машину
В ЦБ объяснили, чем опасны призывы к снижению ключевой ставки
Российские ученые совершили прорыв в лечении наследственных болезней
Стала известна новая цена проезда по МСД в часы пик
Нагиев, слухи об измене жены, критика дочери: как живет актер Игорь Лифанов
Лудоман-убийца, педофил-похититель и студент-мясник: главные ЧП недели
В Белом доме заявили о возможном голосовании по шатдауну
Застрявшую в стене кошку не могли достать четыре дня
Россиянка прошла собеседование на работу и лишилась телефона
Москву накрыл неожиданный туристический бум из-за рубежа
Названо число убитых после атаки США по нарко-кораблю
Свириденко пошутила о карьерных предпочтениях на встрече G7
В Белоруссии на границе с Польшей нашли тело африканки
В МО подсчитали количество сбитых дронов ВСУ над Россией за пять часов
Полицейский попросил у украинца документы, а получил удар ножом
Биржа труда Новосибирска: как получить пособие и найти работу в 2025 году
Путин насладился звучанием редкого музыкального инструмента
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.