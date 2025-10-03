Мужчину приговорили к смертной казни за критику президента в соцсетях В Тунисе к смертной казни приговорили рабочего, который критиковал президента

В Тунисе 56-летнего рабочего Сабера Шусана приговорили к смертной казни за посты, содержавшие неодобрительные высказывания в адрес президента страны Каиса Саида, сообщает Daily Mail. Адвокат осужденного Уссама Буталдж подчеркнул, что его клиент не является политическим активистом. По его словам, Шусан — малообразованный рабочий, который в своих публикациях просто выражал недовольство текущей политикой.

Судья в Набеле приговорил моего клиента к смертной казни за публикации в Сети. Это шокирующее и беспрецедентное решение, — заявил юрист.

Брат приговоренного рассказал, что семья находится в шоке от произошедшего. По его словам, жизнь в бедности теперь усугубилась чувством несправедливости и угнетения.

Ранее смертная казнь прошла в американском штате Луизиана впервые с 2010 года. В ходе нее применялся газообразный азот. Впервые такой метод был опробован в Алабаме в 2024 году, вскоре его легализовали и в Луизиане.

До этого в США впервые за 15 лет провели казнь заключенного путем расстрела. По данным департамента исправительных учреждений штата Южная Каролина, американца Брэда Кейта Сигмона лишили жизни за двойное убийство и похищение человека. Он до смерти забил битой родителей своей бывшей возлюбленной.