Стоимость аренды квартир в России упала, но с неприятным нюансом Стоимость аренды квартир в России снизилась на 1% в 2025 году

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в России в ноябре 2025 года опустилась до 35 тысяч рублей в месяц, пишут «Ведомости». Это на 3% ниже октябрьского уровня и на 7% ниже сентябрьского пика. В годовом сравнении снижение составило около 1%.

По данным других аналитиков, в городах-миллионниках аренда однокомнатных квартир в ноябре снизилась на 1,9% по отношению к октябрю — до 31,8 тысячи рублей в месяц. Стоимость двухкомнатных квартир упала на 2,5% и составила около 45,1 тысячи рублей.

По сравнению с сентябрем аренда подешевела еще заметнее: на 5,4% для «однушек» и на 7,2% для «двушек». В годовом разрезе снижение ставок составило примерно 1,4 и 2,8% соответственно.

Ранее стало известно, что в России все больше граждан берут новую ипотеку, не дожидаясь погашения уже существующего жилищного кредита. С января по сентябрь доля заемщиков, оформивших дополнительную ипотеку к уже имеющейся, составила 17%. В 2024 году уровень этого показателя достиг 16%, что на 1% выше, чем в 2023 году, когда он составлял 15%.