01 декабря 2025 в 17:34

Финдиректор рассказал, на сколько подорожают товары на маркетплейсах

Ozon: товары на маркетплейсах могут вырасти в цене на 30%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Товары на маркетплейсах могут вырасти на 30%, если им запретят устанавливать скидки, рассказал RTVI финансовый директор Ozon Игорь Герасимов. Он отметил, что это негативно скажется на пользователях.

Это негативно скажется и на самих продавцах, в том числе и на финансовой устойчивости большого количества предприятий малого и среднего бизнеса. Потому что при росте цен, конечно же, им будет намного сложнее с такой скоростью реализовывать товары, — рассказал Герасимов.

По мнению финдиректора, такая инициатива может привести к кассовым разрывам. Он объяснил, что тогда продавцы будут зависимы от товарных запасов, без возможности получить наличные.

Ранее депутат Нина Останина заявила, что инициатива банков запретить маркетплейсам предоставлять прямые скидки выглядит как борьба за карманы граждан. По ее словам, подобные меры ударят по наименее обеспеченным гражданам, для которых онлайн-площадки являются основным способом выгодных покупок.

