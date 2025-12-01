День матери
01 декабря 2025 в 14:29

В Госдуме ответили банкам на инициативу об отмене скидок

Останина раскритиковала предложение банков запретить скидки на маркетплейсах

Инициатива банков запретить маркетплейсам предоставлять прямые скидки выглядит как борьба за карманы граждан, заявила в беседе с ТАСС глава профильного комитета Госдумы Нина Останина. По ее словам, подобные меры ударят по наименее обеспеченным гражданам, для которых онлайн-площадки являются основным способом выгодных покупок.

Я отрицательно отношусь к инициативе банков об отмене скидок на маркетплейсах. Мне кажется странной такого рода позиция, потому что на маркетплейсах покупают далеко не самые богатые граждане. Я сомневаюсь, что банкиры сами покупают что-то на маркетплейсах. Сейчас, в канун Нового года, когда у людей не очень обеспеченных все равно есть желание поздравить своих детей, друзей, близких, родителей, в преддверии праздника — понятно, что все пойдут не в ГУМ, не в ЦУМ — они будут заказывать это на маркетплейсах, — сказала Останина.

По словам депутата, инициатива скажется на финансовом положении граждан. Она призвал не заниматься поборами с россиян «так буквально».

Ранее в Ozon назвали непродуманной предложение пяти банков о запрете предоставления скидок маркетплейсами. В компании указали на двойные стандарты инициативы, поскольку банки сохраняют возможность предоставления бонусов. Предложение нарушает принципы честной конкуренции, отметили в Ozon. Это приведет к росту цен для потребителей и уже вызывает общественное недовольство, подчеркнули в компании.

маркетплейсы
скидки
Нина Останина
Госдума
банки
