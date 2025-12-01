День матери
Сколько ждать перед поклейкой обоев: все о сушке шпаклевки на стенах

Сколько сохнет шпаклевка на стенах: ждем перед шлифовкой и поклейкой обоев Сколько сохнет шпаклевка на стенах: ждем перед шлифовкой и поклейкой обоев Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шпаклевка играет ключевую роль при ремонте: она выравнивает стены, скрывает мелкие дефекты и создает идеально гладкую основу под обои или покраску. Чтобы добиться качественного результата, важно соблюдать технологию работы — правильно развести смесь в воде, согласно инструкции производителя, и обязательно дождаться полного высыхания каждого слоя. Если поторопиться, покрытие может растрескаться, а обои отклеятся или покроются пузырями.

Время высыхания перед шлифовкой

Сколько сохнет шпаклевка на стенах перед шлифовкой, зависит от типа смеси и толщины слоя. Гипсовые составы — самые быстрые: тонкий финишный слой до 3 мм готов к обработке уже через 4–6 часов. Цементные шпаклевки для влажных помещений требуют больше терпения — минимум 24 часа. Полимерные смеси занимают промежуточное положение и сохнут около 3–4 часов. Важно учитывать температуру и влажность: оптимальные условия — это +20–22 °C и влажность 55–65%.

Сколько ждать перед поклейкой обоев: все о сушке шпаклевки на стенах Сколько ждать перед поклейкой обоев: все о сушке шпаклевки на стенах Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подготовка к поклейке обоев

Перед поклейкой обоев шпаклевка должна высохнуть полностью, чтобы вся влага испарилась из слоя. Для гипсовых составов рекомендуется выждать минимум 24 часа, даже если поверхность кажется сухой на ощупь. Цементные шпаклевки требуют еще больше времени — до 72 часов. Полимерные смеси позволяют приступить к финишной отделке через сутки. Профессионалы советуют не торопиться: лучше подождать на 12 часов дольше, чем испортить всю работу преждевременной поклейкой.

Сколько сохнет шпаклевка на стенах в вашем случае, зависит от типа смеси, толщины слоя и условий в помещении — но лучше подождать на 12 часов дольше, чем рисковать качеством всей работы. Соблюдение сроков высыхания — залог долговечного и красивого ремонта. Правильно выдержанная шпаклевка создаст прочную основу, на которой обои продержатся долгие годы без отслоений и дефектов.

Ранее мы рассказывали, как правильно клеить обои в углах: без пузырей и нервных срывов.

