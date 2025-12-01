День матери
01 декабря 2025 в 18:07

Легендарный голливудский режиссер рассказал, чего никогда не сделает ИИ

Режиссер Кэмерон: искусственный интеллект никогда не создаст ничего нового

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Известный голливудский режиссер Джеймс Кэмерон высказал критическое отношение к использованию искусственного интеллекта в творческом процессе, передает The Guardian. Он назвал концепцию замены живых актеров технологическими решениями «ужасающей» и охарактеризовал результаты работы генеративного ИИ как «среднестатистические».

По мнению Кэмерона, основное ограничение технологии заключается в ее неспособности к подлинному новаторству. Он пояснил, что алгоритмы могут обрабатывать только уже существующий опыт и создают усредненный результат, лишенный уникальности и личных особенностей.

Модели обучаются на всем, что было сделано раньше. ИИ нельзя обучить на том, чего никогда не было. Поэтому вы, по сути, будете видеть, как все человеческое искусство и человеческий опыт помещаются в блендер, и вы получите что-то среднее из этого. У вас не будет уникального жизненного опыта отдельного сценариста с его причудами. Вы не найдете особенностей конкретного актера, — сказал Кэмерон.

Режиссер подчеркнул, что ценит живое актерское исполнение и не намерен от него отказываться. Кэмерон заявил, что ему нравится работать с актерами и он не хочет позволять компьютеру выполнять те задачи, с которыми они успешно справляются.

Ранее сообщалось, что компания Stability AI, среди директоров которой числится Джеймс Кэмерон, выиграла дело против фотоагентства Getty Images. Высокий суд Великобритании признал законным использование компанией изображений, защищенных авторским правом, для обучения нейросетей.

кино
Джеймс Кэмерон
искусственный интеллект
режиссеры
