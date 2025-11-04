Создатель «Аватара» выиграл громкое дело о правах в ИИ Компания режиссера Кэмерона выиграла суд по делу о нарушении авторских прав в ИИ

Компания Stability AI, среди директоров которой числится режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон, выиграла дело против фотоагентства Getty Images, пишет The Guardian. Высокий суд Великобритании признал законным использование компанией изображений, защищенных авторским правом, для обучения нейросетей.

Getty Images обвиняло Stability AI в нарушении интеллектуальных прав, утверждая, что миллионы фотографий агентства были скопированы без разрешения. Истец настаивал, что изображения использовались для обучения модели Stable Diffusion, создающей картинки по текстовым запросам.

Судья Джоанна Смит решила, что сама модель не хранит и не воспроизводит оригинальные изображения, а значит, не является «нарушающей копией». При этом она признала факт нарушения торговых марок, поскольку некоторые сгенерированные изображения содержали водяные знаки Getty.

В компании Stability AI заявили, что довольны решением суда. В Getty Images, напротив, подчеркнули, что оно показало слабость британской системы защиты авторских прав, и призвали власти ужесточить правила прозрачности в сфере ИИ.

