Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 19:07

Создатель «Аватара» выиграл громкое дело о правах в ИИ

Компания режиссера Кэмерона выиграла суд по делу о нарушении авторских прав в ИИ

Фото: CAP/TFS/Global Look Press

Компания Stability AI, среди директоров которой числится режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон, выиграла дело против фотоагентства Getty Images, пишет The Guardian. Высокий суд Великобритании признал законным использование компанией изображений, защищенных авторским правом, для обучения нейросетей.

Getty Images обвиняло Stability AI в нарушении интеллектуальных прав, утверждая, что миллионы фотографий агентства были скопированы без разрешения. Истец настаивал, что изображения использовались для обучения модели Stable Diffusion, создающей картинки по текстовым запросам.

Судья Джоанна Смит решила, что сама модель не хранит и не воспроизводит оригинальные изображения, а значит, не является «нарушающей копией». При этом она признала факт нарушения торговых марок, поскольку некоторые сгенерированные изображения содержали водяные знаки Getty.

В компании Stability AI заявили, что довольны решением суда. В Getty Images, напротив, подчеркнули, что оно показало слабость британской системы защиты авторских прав, и призвали власти ужесточить правила прозрачности в сфере ИИ.

Ранее компания OpenAI ужесточила политику использования своих сервисов, введя ряд ограничений для ChatGPT. Теперь чат-бот больше не может предоставлять консультации по юриспруденции и медицине, а также вопросам миграции и национальной безопасности.

искусственный интеллект
Великобритания
суды
режиссеры
нейросети
авторские права
Джеймс Кэмерон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пентагоне высказались о сокращении военного контингента в Европе
В Британии раскрыли, сколько достанется Украине от продажи «Челси»
США разрешили связанные с самолетами Лукашенко операции
Путин подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год
В Госдуме рассказали, как сэкономить на дачных платежах
Десятки огневых групп для борьбы с БПЛА появились у российской границы
Страшное ДТП унесло жизни пенсионерки и молодой девушки в Сочи
Британская актриса заработала гигантскую сумму на сервисе для взрослых
В Европе подняли в воздух истребители из-за воздушной тревоги
«Сама того не ведая»: Шеремет о проболтавшейся Каллас и планах Запада
Возмездие за Суджу, «мазохизм» Европы, жесткий ответ МИД РФ: что дальше
Домашняя красная рыба за 2 часа: попробуйте сейчас
«Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд
«Решающее преимущество»: во Франции признали превосходство России над ЕС
«Работать для вашей культуры»: немецкий пианист поблагодарил Путина
«Мы осуждаем»: в МИД Грузии резко высказались об отчете Евросоюза
В Германии начали отказываться от одного из атрибутов Рождества
На Филиппинах во время тайфуна разбился военный вертолет
На Аляске забили тревогу из-за просыпающегося вулкана
Президент ФРГ сделал заявление о возможной депортации беженцев из страны
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето
Общество

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.