Украинскую судью наказали за запугивание фигуриста ISU отстранил украинскую судью Лисову на год за запугивание фигуриста

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) отстранила украинскую судью Алену Лисову от профессиональной деятельности на один год за запугивание фигуриста. Решение было принято после жалобы спортсмена, выступающего в танцах на льду, на поведение арбитра во время соревнований.

Инцидент произошел в октябре 2024 года на турнире Budapest Trophy, где Лисова подошла к фигуристу и заявила, что катание его дуэта «ужасно», отметив, что это мнение нескольких судей. Она также угрожала, что «позаботится» о невозможности участия спортсменов в соревнованиях, если они не вернутся к прежним тренерам.

С учетом срока временного отстранения судья сможет вернуться к работе в январе. Ей также запретили контактировать с пострадавшим спортсменом на период отстранения.

