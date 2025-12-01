День матери
01 декабря 2025 в 19:07

Украинскую судью наказали за запугивание фигуриста

ISU отстранил украинскую судью Лисову на год за запугивание фигуриста

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) отстранила украинскую судью Алену Лисову от профессиональной деятельности на один год за запугивание фигуриста. Решение было принято после жалобы спортсмена, выступающего в танцах на льду, на поведение арбитра во время соревнований.

Инцидент произошел в октябре 2024 года на турнире Budapest Trophy, где Лисова подошла к фигуристу и заявила, что катание его дуэта «ужасно», отметив, что это мнение нескольких судей. Она также угрожала, что «позаботится» о невозможности участия спортсменов в соревнованиях, если они не вернутся к прежним тренерам.

С учетом срока временного отстранения судья сможет вернуться к работе в январе. Ей также запретили контактировать с пострадавшим спортсменом на период отстранения.

Ранее украинскую легкоатлетку Анну Гордиюк лишили членства в Федерации легкой атлетики Украины за переход под российский флаг. Также 20-летнюю спортсменку из Запорожской области, чемпионку Украины в беге на 60 метров среди юниорок обвинили в предательстве.

фигуристы
ISU
судьи
угрозы
украинки
