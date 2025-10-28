Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 09:48

В ISU намерены расследовать падение китайской плюшевой ракеты на стадион

ISU проведет расследование из-за брошенной на лед игрушки в виде ракеты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) проведет расследование инцидента с плюшевой игрушкой в виде баллистической ракеты Dongfeng-61, брошенной на лед зрителями после выступления китайских фигуристов и затем поднятой спортсменами на Гран-при, пишет Associated Press. В организации выразили сожаление по поводу данного происшествия, так как предмет был признан неподобающим.

ISU известно, что среди игрушек, брошенных зрителями на лед, оказалась неподходящая. Выступившие фигуристы взяли ее. ISU сожалеет о данном инциденте и проведет расследование, — говорится в материале.

Ранее сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр одержал победу на соревнованиях в Наро-Фоминске. Юный фигурист соревновался в категории первого разряда, где не имел других соперников.

Кроме того, по сообщению представителей школы «Ангелы Плющенко», именитый фигурист учредил специальную денежную премию. Награду в размере 10 тыс. рублей получит первая воспитанница его академии, успешно исполнившая четверной сальхов.

фигуристы
Китай
ракеты
ISU
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на одном направлении
Кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира поддержал лидер одной страны
Стало известно, как ВСУ используют иностранных наемников
Стало известно, когда клещи уйдут в спячку в Москве
Россиянам ответили, что грозит за неправильную утилизацию мусора с дачи
Названы способы защиты прав клиентов при спорах с банками
«Руки запятнаны»: задержанный за теракт в Крыму поделился подробностями
Москвичам пообещали теплый ноябрь
В Госдуме объяснили, что входит в подарок для новорожденного
Названо имя нового секретаря Пленума Верховного суда
Трамп прошел МРТ и удивил врачей результатами
В отношении известного писателя заведено уголовное дело
Юрист раскрыл нюансы взыскания налоговых долгов по новым правилам
Политолог раскрыл последствия призыва Туска бить по объектам России в ЕС
Украину предупредили о зиме, которая может стать решающей
Гладков раскрыл число жертв в Белгородской области от атак ВСУ в октябре
Готовим немецкий картофельный салат с беконом за 20 минут! Сытно и просто
Индия поставила точку в вопросе закупок нефти у России после санкций США
Россиянам рассказали, за какие автомобильные номера можно получить штраф
Россиян предупредили о вреде ПП-продуктов без сахара
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.