В ISU намерены расследовать падение китайской плюшевой ракеты на стадион ISU проведет расследование из-за брошенной на лед игрушки в виде ракеты

Международный союз конькобежцев (ISU) проведет расследование инцидента с плюшевой игрушкой в виде баллистической ракеты Dongfeng-61, брошенной на лед зрителями после выступления китайских фигуристов и затем поднятой спортсменами на Гран-при, пишет Associated Press. В организации выразили сожаление по поводу данного происшествия, так как предмет был признан неподобающим.

ISU известно, что среди игрушек, брошенных зрителями на лед, оказалась неподходящая. Выступившие фигуристы взяли ее. ISU сожалеет о данном инциденте и проведет расследование, — говорится в материале.

