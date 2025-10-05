Плющенко решил заплатить своим фигуристкам за один из сложнейших прыжков Плющенко пообещал 10 тыс. рублей фигуристке, которая сделает четверной сальхов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о специальной денежной премии для воспитанниц своей академии. Как сообщается в Telegram-канале школы фигурного катания «Ангелы Плющенко», спортсмен пообещал заплатить 10 тыс. рублей первой фигуристке, которая выполнит четверной сальхов.

Готовы? Договор. Может быть, вы все сделаете, поэтому каждой по десяточке, — отметил фигурист.

Ранее Плющенко выразил мнение, что российские спортсмены вернутся на международную арену уже в ближайшее время. По его словам, хоть фигуристы и отправятся на Олимпиаду в нейтральном статусе, все понимают, от какой страны они едут. Спортсмен призвал россиян «ехать, бороться и побеждать».

До этого пользователи Сети заподозрили у Плющенко кризис среднего возраста в связи с резкими переменами в жизни спортсмена. Фигурист решился на эстетическую операцию, а чуть позже начал заниматься конным спортом. Олимпийский чемпион отреагировал на слухи, подчеркнув, что его личная жизнь не должна волновать других людей.