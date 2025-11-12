Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 14:56

Украинскую спортсменку наказали за переход под флаг России

Федерация легкой атлетики Украины исключила Гордиюк за переход под флаг России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинскую легкоатлетку Анну Гордиюк лишили членства в Федерации легкой атлетики Украины за переход под российский флаг, передает Obozrevatel.ua. Также 20-летнюю спортсменку из Запорожской области, чемпионку Украины в беге на 60 метров среди юниорок, обвинили в предательстве.

В материале говорится, что после начала СВО Гордиюк сменила спортивное гражданство, а в мае 2025 года Всероссийская федерация легкой атлетики присвоила ей звание «Мастер спорта России».

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что юный футболист «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов сменил спортивное гражданство с английского на российское. Игрока вызывали в национальную команду Англии до 16 лет, а теперь он сможет играть за сборную России.

До этого власти Литвы лишили гражданства фигуристку Маргариту Дробязко после ее участия в ледовых шоу Татьяны Навки в России. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал это решение «тупой русофобией», напомнив, что Конституционный суд Литвы также поддержал аннулирование гражданства спортсменки, полученного в 1993 году, и исключил ее из списка кавалеров ордена Гедиминаса.

Россия
Украина
спортсмены
флаги
