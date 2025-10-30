Футболист «Манчестер Юнайтед» сменил спортивное гражданство на российское

Telegram-канал Sport Baza сообщил, что юный футболист «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов сменил спортивное гражданство с английского на российское. Игрока вызывали в национальную команду Англии до 16 лет, а теперь он сможет играть за сборную России.

По данным Sport Baza, изменения уже зарегистрированы в системе FIFA, где в качестве основного у 17-летнего футболиста указано гражданство РФ. Теперь Ибрагимов может получить вызов из юношеских и молодежных сборных России.

Ибрагимов родился в Дагестане. В 2019 году он вместе с семьей переехал из Буйнакска в Англию, где сначала попал в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем перебрался в «Манчестер Юнайтед». За молодежные команды клуба Ибрагимов сыграл 49 матчей и забил 13 мячей. В апреле он подписал профессиональный контракт с «красными дьяволами». Ибрагимов несколько раз привлекался к тренировкам с основной командой.

Ранее российская теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство и теперь будет представлять Узбекистан. Обновление отражено в профиле спортсменки: рядом с именем указана узбекистанская национальная символика. Измененная информация появилась 20 октября.