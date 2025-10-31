Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 11:44

Отец российского футболиста раскрыл подробности смены гражданства

Отец футболиста Ибрагимова заявил, что он не менял гражданство

Амир Ибрагимов Амир Ибрагимов Фото: Zuma/TASS

Отец российского футболиста академии английского «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова Черим в разговоре с Odds заявил, что спортсмен не сменил гражданство на российское. Он отметил, что в данный момент юный игрок сконцентрирован на футболе.

На данный момент Амир концентрируется на игре в клубе. А дальше будет видно, — сказал Ибрагимов-старший.

Ранее Sport Baza сообщала, что изменения уже зарегистрированы в системе FIFA, где в качестве основного у 17-летнего футболиста указано гражданство РФ, а сам Ибрагимов может получить вызов из юношеских и молодежных сборных России.

Ибрагимов родился в Дагестане. В 2019 году он вместе с семьей переехал из Буйнакска в Англию, где сначала попал в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем перебрался в «Манчестер Юнайтед». За молодежные команды клуба Ибрагимов сыграл 49 матчей и забил 13 мячей. В апреле он подписал профессиональный контракт с «красными дьяволами». Ибрагимов несколько раз привлекался к тренировкам с основной командой.

До этого российская теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство и теперь будет представлять Узбекистан. Обновление отражено в профиле спортсменки: рядом с именем указана узбекистанская национальная символика. Измененная информация появилась 20 октября.

