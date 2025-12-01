День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 16:53

Соединяю простые ингредиенты в обалденном блюде: микс картошки и курицы, который не оставит равнодушным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо я впервые приготовил, когда нужно было удивить гостей необычным сочетанием продуктов. Меня поразило, как простая курица под картофельной шубой превращается в настоящий кулинарный шедевр. Теперь это мой проверенный рецепт для сытного семейного ужина — сочный, ароматный и очень красивый.

Для приготовления мне нужно: 2 куриных филе, 4 картофелины, 1 луковица, 2 помидора, 3 столовые ложки сметаны, 3 яйца, 2 зубчика чеснока, соль и перец. Куриное филе разрезаю пополам, отбиваю, выкладываю на противень с фольгой, солю и перчу.

Помидоры нарезаю кружочками и раскладываю поверх курицы. Картофель натираю на крупной терке. В отдельной миске взбиваю яйца со сметаной, добавляю мелко нарезанные лук и чеснок, солю, перчу. Смешиваю эту заправку с картофелем. Равномерно распределяю картофельную массу поверх помидоров. Запекаю в духовке до золотистой корочки около 40–45 минут при 180 °C. Подаю горячим, нарезав на порции.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Ученые предложили человечеству питаться по-новому
Общество
Ученые предложили человечеству питаться по-новому
Тыквенные драники выходят намного интереснее, чем обычные оладьи: сочетание с нежным куриным жюльеном и моцареллой
Общество
Тыквенные драники выходят намного интереснее, чем обычные оладьи: сочетание с нежным куриным жюльеном и моцареллой
Селедка под шубой отдыхает! Собираю закуску «Зимний букет» — ярко и элегантно, а главное, без хитростей
Общество
Селедка под шубой отдыхает! Собираю закуску «Зимний букет» — ярко и элегантно, а главное, без хитростей
«Мимоза» в пролете! Готовлю сырные рафаэлло с семгой — ни теста, ни возни. Хит на новогодний стол
Общество
«Мимоза» в пролете! Готовлю сырные рафаэлло с семгой — ни теста, ни возни. Хит на новогодний стол
Гарнир на Новый год и любой праздник: картофельные бомбочки с намазкой — шедевр из картошки и сыра исчезает быстрее мяса
Общество
Гарнир на Новый год и любой праздник: картофельные бомбочки с намазкой — шедевр из картошки и сыра исчезает быстрее мяса
еда
рецепты
картофель
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тупая чухонская баба»: депутат о желании Каллас раздробить Россию
В столице произошел второй за день взрыв автомобиля
Уиткофф созвонился с Зеленским
На Украине раскрыли неожиданный эпизод в отношениях Ермака и СБУ
Фехтовальщица рассказала, когда миллиардер Усманов подарил ей квартиру
Мэр российского города внезапно сложил полномочия
Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами
Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»
Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям
ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Психолог объяснила, как развить любовь к себе
Корги выбросили в мусорный контейнер
Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте
«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле
Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце
Обнаружено негативное влияние соцсетей, аналогичное эффекту от наркотиков
Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Около сотни подмосковных предприятий участвуют в акселераторе «Технологии и инновации»
Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.