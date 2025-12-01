День матери
01 декабря 2025 в 17:59

В Киеве начался заочный суд над Миндичем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В Киеве начался заочный судебный процесс по избранию меры пресечения в отношении бизнесмена Тимура Миндича, сообщает «Страна». По информации прессы, сам предприниматель находится в Израиле, он покинул Украину перед самым началом обысков.

Следствие считает Миндича организатором масштабных коррупционных схем в энергетической и оборонной отраслях, в них оказались замешаны и представители высшего эшелона власти. В суде его интересы представляет государственный адвокат. При этом защитник заявил, что не смог связаться со своим клиентом.

Ранее в деле Миндича появились упоминания пяти депутатов Верховной рады. Они фигурировали в скандальных аудиозаписях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Как заявили в Центре противодействия коррупции, речь идет о Сергее Нагорняке, Юрии Киселе, Александре Сове, Григории Мамке и Анне Скороход.

До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура собрали обширные досье на всех украинских чиновников. Он уточнил, что на всех есть «крючочки».

Украина
НАБУ
коррупция
суды
бизнесмены
