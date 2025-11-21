Бывший сотрудник СБУ рассказал о компроматах НАБУ и САП Экс-сотрудник СБУ Прозоров: у НАБУ и САП есть компромат на каждого чиновника

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) собрали обширные досье на всех украинских чиновников, заявил в беседе с ТАСС бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он напомнил, что антикоррупционные органы за время своего существования не провели «громких посадок».

Со стороны правоохранительной системы Украины были справедливые упреки в адрес НАБУ и САП, что за время своего существования они не провели толком никаких громких посадок, привлечений к ответственности, конфискаций. Они очень хорошо занимались сбором компромата. Да, они не сажали никого в тюрьму, но компромата у них на каждого чиновника на Украине достаточно. Поэтому на всех есть «крючочки». И самое смешное, что украинские чиновники об этом знают, — сказал Прозоров.

НАБУ и САП 10 ноября объявили о масштабной операции «Мидас» по раскрытию коррупционной схемы в энергетике. Главным подозреваемым оказался друг президента Украины Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич. Предприниматель за несколько часов до обысков выехал с Украины, сейчас он находится в Израиле. Обвинения по делу предъявлены бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову.

Ранее советник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин выразил мнение, что Миндич, которого называют «кошельком Зеленского», и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров покинули Украину, понимая, что пребывание там становится опасным для свободы и жизни. Внезапный отъезд из страны в таких случаях становится единственным выходом для тех, кто может быть замешан в преступлениях, предположил эксперт.