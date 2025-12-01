День матери
Селедка под шубой отдыхает! Собираю закуску «Зимний букет» — ярко и элегантно, а главное, без хитростей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется добавить новогоднему столу не только вкуса, но и настоящей эстетики, салат «Зимний букет» становится идеальным решением. Это не просто закуска, а настоящее украшение праздника — яркое, сочное и невероятно аппетитное. Сочетание сладковатой свеклы, нежного тунца и рассыпчатого бурого риса создает удивительно гармоничный вкус, а форма розы делает блюдо по-настоящему праздничным. Такой салат не стыдно подать даже на самом изысканном торжестве — он выглядит дорого и оригинально, при этом готовится из простейших ингредиентов. Это тот случай, когда красота и польза идут рука об руку.

Вам понадобится полстакана бурого риса, две штуки куриных яиц, одна вареная свекла среднего размера, одна банка консервированного тунца весом 185 граммов, половина луковицы, 50 граммов твердого сыра, половина пучка листового салата, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Отварите бурый рис до рассыпчатого состояния согласно инструкции на упаковке. Яйца отварите вкрутую, очистите и натрите на средней терке. Вареную свеклу натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте, для смягчения вкуса можно обдать кипятком. Сыр натрите на мелкой терке. В глубокой миске соедините остывший рис, размягченного вилкой тунца, тертые яйца, свеклу, лук и сыр. Добавьте соль и перец, тщательно перемешайте. Если масса получается суховатой, можно добавить ложку майонеза или натурального йогурта. Влажными руками сформируйте из полученной массы аккуратные шарики диаметром около 4 сантиметров. Выложите шарики на блюдо, застеленное листьями салата, чтобы создать композицию, напоминающую букет цветов. Для полного пропитывания вкусов уберите закуску в холодильник на 30–40 минут перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

