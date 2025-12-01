День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 17:51

Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»

Булыкин: матч «Спартак» — «Динамо» станет определяющим для Романова и Гусева

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что шанс остаться главным тренером получит тот, чья команда одержит победу в матче «Спартак» — «Динамо». Он отметил, что вероятность назначения все равно мала.

Думаю, что и для [Вадима] Романова, и для [Ролана] Гусева очная встреча станет решающей. Одним из факторов, по которому руководство обоих клубов будет принимать решение. Конечно, они русские и хорошо знают чемпионат, но спортивные директоры — иностранцы. Учитывая, сколько денег вкладывается, вряд ли кто-то пойдет на эксперименты. Всем нужен опытный тренер, выигрывавший трофеи. Посмотрим, что выберут в итоге! Нужно побеждать в матче «Спартак» — «Динамо», чтобы иметь хоть какие-то шансы. Их мало, но они есть, — сказал Булыкин.

Гусев работает в тренерском штабе динамовцев с лета 2023 года. Он уже исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона. После того как Валерий Карпин покинул команду, бело-голубые разгромили махачкалинское «Динамо» (3:0), проиграли «Зениту» (0:1), но вышли в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, а также уступили «Ахмату» (1:2).

Под руководством Вадима Романова, которого назначили после ухода Деяна Станковича, красно-белые выиграли два дерби подряд: против ЦСКА (1:0) и ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (3:2). Во встрече 16-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил калининградской «Балтике» со счетом 0:1.

До этого ветеран ЦСКА Владимир Пономарев после ухода Карпина из «Динамо» призвал его оставить свой пост и в сборной России. Экс-защитник отметил, что не каждому хорошему футболисту дано стать первоклассным тренером.

футбол
РПЛ
Спартак
Динамо
тренеры
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бородина, Джигурда, Лепс: шокирующие слова звезд о скандале с Долиной
Патрики — все? Ресторатор предрек скорый конец модных кафе в центре Москвы
Выяснилось, какие вопросы обсудят на встрече Шойгу и главы МИД КНР
Увольнение Ермака сравнили с воровской сходкой
«Положение шаткое»: депутат о возможной отставке Зеленского
«Должны быть»: Макрон о переговорах по активам России без Европы
В Эстонии призвали Киев поумерить пыл в уничтожении судов
Украинскую судью наказали за запугивание фигуриста
Российский переговорщик указал на предзнаменование скорого мира на Украине
Появились подробности переговоров США с Украиной
Костин раскрыл причину вражды банков и маркетплейсов
Смерть мужа, монастырь, слухи о госпитализации: как живет Ирина Муравьева
Появились кадры избитой до смерти девочки из Донецка
Ресторатор Миронов раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
Осужден топ-менеджер банка, куда зачисляется зарплата Путина
Курс доллара упал до минимума с середины июля
Неспортивный интерес: ММА-тренер оказался главой ОПГ
Ушедшего из-за взятки на СВО чиновника взяли за попытку подкупить военных
Политолог предсказал возможную судьбу экс-главы офиса Зеленского
Политолог ответил, смогут ли лидеры ЕС убедить США занять сторону Украины
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.