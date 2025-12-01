Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака» Булыкин: матч «Спартак» — «Динамо» станет определяющим для Романова и Гусева

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что шанс остаться главным тренером получит тот, чья команда одержит победу в матче «Спартак» — «Динамо». Он отметил, что вероятность назначения все равно мала.

Думаю, что и для [Вадима] Романова, и для [Ролана] Гусева очная встреча станет решающей. Одним из факторов, по которому руководство обоих клубов будет принимать решение. Конечно, они русские и хорошо знают чемпионат, но спортивные директоры — иностранцы. Учитывая, сколько денег вкладывается, вряд ли кто-то пойдет на эксперименты. Всем нужен опытный тренер, выигрывавший трофеи. Посмотрим, что выберут в итоге! Нужно побеждать в матче «Спартак» — «Динамо», чтобы иметь хоть какие-то шансы. Их мало, но они есть, — сказал Булыкин.

Гусев работает в тренерском штабе динамовцев с лета 2023 года. Он уже исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона. После того как Валерий Карпин покинул команду, бело-голубые разгромили махачкалинское «Динамо» (3:0), проиграли «Зениту» (0:1), но вышли в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, а также уступили «Ахмату» (1:2).

Под руководством Вадима Романова, которого назначили после ухода Деяна Станковича, красно-белые выиграли два дерби подряд: против ЦСКА (1:0) и ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (3:2). Во встрече 16-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил калининградской «Балтике» со счетом 0:1.

До этого ветеран ЦСКА Владимир Пономарев после ухода Карпина из «Динамо» призвал его оставить свой пост и в сборной России. Экс-защитник отметил, что не каждому хорошему футболисту дано стать первоклассным тренером.