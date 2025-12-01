День матери
Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами

Стоматолог Садовский: злоупотребление отбеливающими пастами может стереть эмаль

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Злоупотребление отбеливающими пастами может стереть зубную эмаль, заявил Общественной Службе Новостей стоматолог Владимир Садовский. Он отметил, что такой чрезмерный уход воздействует на здоровые ткани зубов.

В отбеливающих пастах есть компоненты, которые имеют повышенную абразивность или оказывают определенное химическое воздействие. Организм сформирован так, что в нем нет ничего лишнего. И если мы будем скоблить зубы пемзой или кристаллами кремния, то это приведет к стиранию эмали, — предупредил Садовский.

Он добавил, что постоянная чистка зубов отбеливающими пастами может привести к клиновидным дефектам на границе с деснами. Кроме того, это чревато повышением чувствительности зубов. Тех, кто хочет добиться ослепительной улыбки, врач также предостерег от народных методов и советов из Сети.

Ранее стоматолог Артур Тумашевич предостерег россиян от бесконтрольного применения высокоабразивных отбеливающих паст, особенно содержащих мел. Подобные средства при регулярном использовании способны раздражать слизистую оболочку.

