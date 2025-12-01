Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами

Злоупотребление отбеливающими пастами может стереть зубную эмаль, заявил Общественной Службе Новостей стоматолог Владимир Садовский. Он отметил, что такой чрезмерный уход воздействует на здоровые ткани зубов.

В отбеливающих пастах есть компоненты, которые имеют повышенную абразивность или оказывают определенное химическое воздействие. Организм сформирован так, что в нем нет ничего лишнего. И если мы будем скоблить зубы пемзой или кристаллами кремния, то это приведет к стиранию эмали, — предупредил Садовский.

Он добавил, что постоянная чистка зубов отбеливающими пастами может привести к клиновидным дефектам на границе с деснами. Кроме того, это чревато повышением чувствительности зубов. Тех, кто хочет добиться ослепительной улыбки, врач также предостерег от народных методов и советов из Сети.

Ранее стоматолог Артур Тумашевич предостерег россиян от бесконтрольного применения высокоабразивных отбеливающих паст, особенно содержащих мел. Подобные средства при регулярном использовании способны раздражать слизистую оболочку.