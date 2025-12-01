День матери
01 декабря 2025 в 17:55

«Тупая чухонская баба»: депутат о желании Каллас раздробить Россию

Депутат Бородай: желание ЕС раздробить Россию никогда не воплотится в жизнь

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press
Планы Европейского союза по разделу России никогда не будут реализованы, высказался в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, глава дипломатии ЕС Кая Каллас делает неразумные заявления, которые не находят отклика у здравомыслящих людей.

Ведущие европейские политики готовы в любой момент просто перейти к полному и тотальному геноциду русского народа. И, естественно, они хотят разграбить Россию на мелкие кусочки, для того чтобы ее просто поделить. Многие мировые державы просто уже страдают от недостатка собственной территории. Наша страна вызывает у очень многих зависть и желание нас как можно быстрее расщепить, разделить и воспользоваться нашими богатствами. В мире считают, что они нам предназначены несправедливо. Но мы готовы их защищать, и у нас это получится, — заявил Бородай.

Он подчеркнул, что Каллас не заслуживает обсуждения, кроме как в контексте символа бессильной агрессии. По его словам, в свое время феминистские сообщества активно продвигали идею, что с увеличением числа женщин в политике мир станет более спокойным, агрессия исчезнет, а жизнь улучшится. По мнению депутата, в Европе эта идея в значительной степени «воплотилась в жизнь».

Во-первых, любой нормальный европеец не назвал бы Каллас европейским политиком. Это тупая чухонская баба, которая ничего не соображает, что она убедительно доказала своими последними высказываниями, в частности о России. Она заявляла о том, что РФ за 100 лет 12 раз нападала на другие страны, но никто при этом не нападал на нее. Она путает Россию и Советский Союз. Она забывает, что без объявления войны [Адольф] Гитлер напал на СССР 22 июня 1941 года. А такую дату сложно забыть человеку, который учился в советской школе, — заключил Бородай.

Ранее лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Каллас, обсуждая мир на Украине, стремится разделить Россию. По его словам, именно ЕС не заинтересован в завершении конфликта, предпочитая поддерживать коррумпированное украинское правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским.

