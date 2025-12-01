«Мимоза» в пролете! Готовлю сырные рафаэлло с семгой — ни теста, ни возни. Хит на новогодний стол

Когда хочется приготовить что-то действительно эффектное, но при этом не стоять часами у плиты, эти сырные рафаэлло с красной рыбой становятся настоящим спасением. Они выглядят как изысканные канапе из дорогого ресторана, но готовятся из самых простых ингредиентов, которые легко найти в любом магазине. Нежная красная рыба, ароматный сыр, сливочная текстура и хрустящий лук создают идеальную гармонию вкусов. Эти миниатюрные шарики буквально тают во рту, оставляя после себя приятное послевкусие. И что особенно удобно — их можно приготовить заранее, чтобы в день праздника просто красиво выложить на блюдо и наслаждаться комплиментами гостей.

Вам понадобится 130 граммов слабосоленой красной рыбы, 150 граммов твердого сыра, 60 граммов сливочного сыра, 1 небольшая фиолетовая луковица и 2 яйца. Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Отделите белки от желтков — они нам понадобятся отдельно. Красную рыбу нарежьте очень мелким кубиком. Фиолетовый лук измельчите как можно мельче — он даст не только хруст, но и красивый цветовой акцент. Сыр натрите на мелкой терке, белки тоже натрите на мелкой терке. В миске смешайте рыбу, лук, сыр, белки и сливочный сыр. Тщательно вымешайте массу до однородности — она должна быть пластичной и хорошо держать форму. Теперь влажными руками сформируйте небольшие аккуратные шарики размером чуть больше грецкого ореха. Желтки раскрошите на мелкой тарелке и обваляйте в них каждый шарик. Готовые рафаэлло выложите на блюдо и уберите в холодильник минимум на 30 минут — так они лучше сохранят форму и станут еще вкуснее. Подавайте охлажденными, украсив веточкой укропа или листиком салата.

