01 декабря 2025 в 11:30

Новогодняя закуска из 4 ингредиентов: буду готовить на Новый год за 15 минут — запеченные шампиньоны с сыром и крабовыми палочками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Новогодняя закуска из 4 ингредиентов: буду готовить на Новый год за 15 минут — запеченные шампиньоны с сыром и крабовыми палочками. Это та самая горячая закуска, которая без труда вписывается в любое новогоднее меню. Готовится быстро, выглядит празднично, а вкус — сливочный, нежный и яркий. Минимум продуктов, максимум эффекта — идеальный вариант, когда времени на готовку совсем мало.

Берем крупные шампиньоны — 10–12 штук. Аккуратно вынимаем ножки, оставляя только плотные шляпки. Ножки оставляем в заморозку для любого салата или грибного супа. Выкладываем их на противень, слегка подсаливаем, смазываем соусом барбекю и запекаем 10 минут при 190°С, чтобы они стали более плотными и ароматными.

Пока грибные шляпки в духовке, натираем 120 г твердого сыра и мелко рубим 100–120 г крабовых палочек. Добавляем один измельченный зубчик чеснока и перемешиваем — получается нежная, тягучая начинка с легким морским ароматом. Достаём шампиньоны, плотно наполняем каждой шляпку начинкой и снова отправляем в духовку на 8–10 минут, пока сыр сверху не подрумянится. Подавайте горячими — эти новогодние мини-закуски исчезают со стола первыми!

Ранее мы готовили закуску на Новый год без мороки. Кладу 3 ингредиента в лаваш, и его сметают первым.

