Оливье больше не актуально. Готовлю салат по-фински со свеклой, селедкой и укропом — уютно, сытно и без вычурности

Этот салат — глоток свежего северного воздуха посреди привычных майонезных застолий. В нем нет тяжелых соусов, только честный баланс сладкой печеной свеклы, плотной соленой сельди, сытного картофеля и легкой кислинки зеленого яблока. Ароматный укроп и горчичная заправка связывают все компоненты в гармоничное яркое блюдо, которое согреет душу и не оставит чувства тяжести.

Для салата вам понадобится: 2 средние отварные или запеченные свеклы, 2 отварные картофелины, 200 г филе слабосоленой сельди, 1 кисло-сладкое яблоко, 3 отварных яйца, пучок свежего укропа. Для горчичной заправки: 4 ст. л. сметаны, 1 ст. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. сахара, соль и черный перец по вкусу. Овощи, яйца и яблоко очистите. Свеклу, картофель и яблоко нарежьте аккуратными кубиками среднего размера. Сельдь нарежьте кусочками, яйца — крупными кубиками, укроп мелко порубите. В небольшой пиале смешайте сметану, горчицу, сахар, соль и перец — это будет заправка. В большой салатнице осторожно соедините все нарезанные ингредиенты и укроп. Полейте салат заправкой и еще раз бережно перемешайте, стараясь не превратить компоненты в пюре. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились. Подавайте, украсив веточкой укропа и долькой яйца.

