Гарнир и соус в одном блюде — эта картошка-гармошка стала моим спасением: простой и сытный ужин

Обычная печеная картошка превращается в кулинарный шедевр благодаря простому приему. Надрезы гармошкой позволяют начинке из обжаренных грибов и лука проникнуть в самую сердцевину, а сливочно-сырный соус, запекаясь, создает румяную ароматную корочку, пропитывая каждый кусочек.

Четыре крупные картофелины тщательно мою. Делаю на каждой поперечные надрезы по всей длине, не прорезая до конца, чтобы получилась «гармошка». В каждый надрез вставляю тонкий ломтик холодного сливочного масла. Для начинки мелко нарезанные шампиньоны (300 г) и одну луковицу обжариваю на сковороде до золотистого цвета, солю и перчу по вкусу. Этой остывшей грибной начинкой аккуратно заполняю разрезы в картофеле. Подготовленные картофелины укладываю в жаропрочную форму. Для соуса смешиваю сливки (200 мл), мелко натертый твердый сыр (100 г), измельченные зубчики чеснока (3 шт.), соль и перец. Полученным соусом равномерно поливаю картофель сверху. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 40–50 минут до полной мягкости картофеля и образования аппетитной румяной сырной корочки. Подаю блюдо горячим, посыпав свежей рубленой зеленью.

