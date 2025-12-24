Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 11:41

Гарнир и соус в одном блюде — эта картошка-гармошка стала моим спасением: простой и сытный ужин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обычная печеная картошка превращается в кулинарный шедевр благодаря простому приему. Надрезы гармошкой позволяют начинке из обжаренных грибов и лука проникнуть в самую сердцевину, а сливочно-сырный соус, запекаясь, создает румяную ароматную корочку, пропитывая каждый кусочек.

Четыре крупные картофелины тщательно мою. Делаю на каждой поперечные надрезы по всей длине, не прорезая до конца, чтобы получилась «гармошка». В каждый надрез вставляю тонкий ломтик холодного сливочного масла. Для начинки мелко нарезанные шампиньоны (300 г) и одну луковицу обжариваю на сковороде до золотистого цвета, солю и перчу по вкусу. Этой остывшей грибной начинкой аккуратно заполняю разрезы в картофеле. Подготовленные картофелины укладываю в жаропрочную форму. Для соуса смешиваю сливки (200 мл), мелко натертый твердый сыр (100 г), измельченные зубчики чеснока (3 шт.), соль и перец. Полученным соусом равномерно поливаю картофель сверху. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 40–50 минут до полной мягкости картофеля и образования аппетитной румяной сырной корочки. Подаю блюдо горячим, посыпав свежей рубленой зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Не надо никакого мяса: берем бюджетные ребра и готовим хит — вкуснятина на Новый год в чумовом соусе
Общество
Не надо никакого мяса: берем бюджетные ребра и готовим хит — вкуснятина на Новый год в чумовом соусе
Рыбка по-царски с нежной заливкой: эта запеканка покорила всю семью — шедевр из простого минтая
Общество
Рыбка по-царски с нежной заливкой: эта запеканка покорила всю семью — шедевр из простого минтая
Простая и вкусная закуска из крабовых палочек. «Ракушки» — нужны яйца и плавленый сыр, больше никакой заезженной «Мимозы»
Общество
Простая и вкусная закуска из крабовых палочек. «Ракушки» — нужны яйца и плавленый сыр, больше никакой заезженной «Мимозы»
Яйца по-шотландски к Новому году: хрустящая мясная закуска, которая завоюет внимание гостей
Общество
Яйца по-шотландски к Новому году: хрустящая мясная закуска, которая завоюет внимание гостей
Бюджетный вариант подачи семги на Новый год: блюда из рыбы — символ финансового благополучия
Общество
Бюджетный вариант подачи семги на Новый год: блюда из рыбы — символ финансового благополучия
еда
рецепты
картофель
соусы
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали регион, в котором снизилось количество разводов
Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета Федерации
Эндокринолог дала советы, как избавиться от сонливости по утрам
Свищев назвал лучших спортсменов 2025 года
Военэксперт высказался о подготовке Финляндии к боевым действиям против РФ
Песков поставил Польшу на место в ее стремлении попасть в G20
В Кремле отреагировали на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Зеленского обвинили во лжи после раскрытия 20 пунктов мирного плана
Песков отказался комментировать мирный план Киева из 20 пунктов
Песков двумя словами оценил разговор Путина и Алиева
Глава управления капитального строительства Башкирии отправилась за решетку
В Кремле заявили, что США знают все ключевые параметры России по Украине
Финляндия готовится к возможному противостоянию с Россией
Появилось видео первых минут после взрыва с тремя погибшими в Москве
Путину доложили об итогах визита Дмитриева в США
В Московской области прошел личный прием губернатора
ЕС уличили в саботаже сделки по закупке энергоносителей у США
Таможенники задержали россиянина с необычными сувенирами из Вьетнама
Спецполк Москвы переодели после ЧП со взрывчаткой
В Госдуме оценили 20 пунктов мирного плана, озвученных Зеленским
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.