Кусочек Италии на тарелке: сытные и вкусные фетучини — готовлю прямо в сковороде под соусом за 20 минут

Эта паста — доказательство того, что для прекрасного ужина не нужны десятки ингредиентов и часов у плиты. Всего одна сковорода, 20 минут, и вы получаете нежные фетучини, пропитанные бархатным сливочным соусом с ароматом обжаренных грибов и пармезана.

В глубокой сковороде или сотейнике растапливаю сливочное масло (30 г) и обжариваю в нем измельченный чеснок (2 зубчика) до появления аромата. Добавляю нарезанные пластинками грибы (250 г) и жарю на среднем огне до золотистого цвета и полного выпаривания жидкости. Затем всыпаю в сковороду сухие макароны фетучини (250 г) и перемешиваю, чтобы они покрылись маслом. Вливаю горячую воду (500 мл) и сливки (200 мл), добавляю соль и черный перец по вкусу. Довожу до кипения, накрываю крышкой и варю на среднем огне 3–4 минуты. Затем снимаю крышку, перемешиваю, снова накрываю и продолжаю готовить около 15 минут, периодически помешивая, пока паста не станет альденте, а соус не загустеет. В самом конце добавляю тертый пармезан (50–70 г), снимаю с огня и энергично перемешиваю, пока сыр не растворится и не создаст кремовый соус. Сразу подаю, украсив свежей зеленью.

