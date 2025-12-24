Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 09:41

Кусочек Италии на тарелке: сытные и вкусные фетучини — готовлю прямо в сковороде под соусом за 20 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта паста — доказательство того, что для прекрасного ужина не нужны десятки ингредиентов и часов у плиты. Всего одна сковорода, 20 минут, и вы получаете нежные фетучини, пропитанные бархатным сливочным соусом с ароматом обжаренных грибов и пармезана.

В глубокой сковороде или сотейнике растапливаю сливочное масло (30 г) и обжариваю в нем измельченный чеснок (2 зубчика) до появления аромата. Добавляю нарезанные пластинками грибы (250 г) и жарю на среднем огне до золотистого цвета и полного выпаривания жидкости. Затем всыпаю в сковороду сухие макароны фетучини (250 г) и перемешиваю, чтобы они покрылись маслом. Вливаю горячую воду (500 мл) и сливки (200 мл), добавляю соль и черный перец по вкусу. Довожу до кипения, накрываю крышкой и варю на среднем огне 3–4 минуты. Затем снимаю крышку, перемешиваю, снова накрываю и продолжаю готовить около 15 минут, периодически помешивая, пока паста не станет альденте, а соус не загустеет. В самом конце добавляю тертый пармезан (50–70 г), снимаю с огня и энергично перемешиваю, пока сыр не растворится и не создаст кремовый соус. Сразу подаю, украсив свежей зеленью.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Соус дорблю для нереальных фрикаделек — перезагружаем классику так, и семья будет умолять о добавке
Общество
Соус дорблю для нереальных фрикаделек — перезагружаем классику так, и семья будет умолять о добавке
Прекращаем мясное безумие: готовим на Новый год каннеллони с рикоттой и шпинатом
Общество
Прекращаем мясное безумие: готовим на Новый год каннеллони с рикоттой и шпинатом
Сырники больше не делаю. Готовлю турецкую базламу — внутри пышное облако из растопленного сыра и свежей зелени
Общество
Сырники больше не делаю. Готовлю турецкую базламу — внутри пышное облако из растопленного сыра и свежей зелени
Фура с газом взорвалась на заправочной станции
Европа
Фура с газом взорвалась на заправочной станции
Чемпион Европы по биатлону найден мертвым
Спорт
Чемпион Европы по биатлону найден мертвым
еда
паста
рецепты
соусы
Италия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев призвал признать украинский национализм деструктивной идеологией
Ликер из белого шоколада за 10 минут: нежный и пьянящий!
В США оценили заявления НАТО об ударах по Калининграду
ФСБ задержала участников «карточной» мафии
Взрыв машины ДПС в Москве 24 декабря: последние новости, сколько погибших
Выросло число сбитых украинских дронов в Севастополе
Сотрудники ФСБ поймали шпиона СБУ из Мелитополя
Путин оценил работу Госдумы в осеннюю сессию
Экология дома: как окна помогают уменьшить углеродный след
Суд оставил без движения иск блогера к Елене Малышевой
В Госдуме оценили идею установки родительского контроля на гаджеты
Стало известно о смерти Бондарчука
ВСУ попытались атаковать предприятие в Оренбургской области
Стало известно, какие подарки хотят получить на Новый год россияне
Астрономы раскрыли дату первого в 2026 году звездопада
Насиловал пятерых родных детей: тунеядец и алкаш оказался педофилом
Первый российский арктический газовоз спустили на воду
На границе ЕС начали разворачивать посылки из России по странной причине
В Кремле отреагировали на возможные реформы от Козака
Путин назвал добрососедскими отношения Москвы и Баку
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.