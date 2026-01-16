Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 09:26

Дамплинги в кокосовом карри — готовлю за 30 минут лучшую альтернативу пельменям

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо соединяет восточноевропейский формат пельменей с яркими вкусами Юго-Восточной Азии. Получается гибрид, который удивляет, радует и открывает новые горизонты для привычных продуктов.

В глубокой миске смешиваю 400 мл кокосовых сливок, 2 измельченных зубчика чеснока, сок половины лайма (1–2 ст. л.), 1 ч. л. приправы карри, 1/2 ч. л. томатной пасты, 2 ст. л. соевого соуса и 1/3 ст. л. рисового уксуса. Все тщательно взбиваю венчиком до однородности. На дно жаропрочной формы выкладываю горсть свежего шпината. Сверху распределяю 400–500 г замороженных дамплингов или пельменей (размораживать не нужно). Заливаю подготовленным кокосово-карриевым соусом, стараясь, чтобы он попал и между пельменями. Ставлю форму в разогретую до 200 °C духовку и запекаю 25–30 минут, пока соус не загустеет и не покроется легкой румяной корочкой, а пельмени не приготовятся внутри. Подаю горячим, сразу из формы, посыпав кунжутом или кинзой.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Беспроигрышный салат с крабовыми палочками: 4 ингредиента, а все падают от восторга — салат «Пикантный»
Общество
Беспроигрышный салат с крабовыми палочками: 4 ингредиента, а все падают от восторга — салат «Пикантный»
Колбаса без подвоха: как найти настоящий мясной продукт среди хитрых заменителей
Общество
Колбаса без подвоха: как найти настоящий мясной продукт среди хитрых заменителей
Крем-чиз для фантастической курочки: готовлю в азиатском стиле — беспроигрышный рецепт
Общество
Крем-чиз для фантастической курочки: готовлю в азиатском стиле — беспроигрышный рецепт
Самые лучшие пельмени — дома: тесто выходит идеальным, не рвется при варке
Семья и жизнь
Самые лучшие пельмени — дома: тесто выходит идеальным, не рвется при варке
Профессор оценил вероятность смертной казни экс-президента Южной Кореи
Азия
Профессор оценил вероятность смертной казни экс-президента Южной Кореи
еда
пельмени
соусы
Азия
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Готовятся»: на Западе предупредили об антироссийском шаге Великобритании
Названа причина, почему китайские авто ломаются зимой
Врач предупредила об опасном заболевании
Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина
Врач перечислил правила зимних пробежек на морозе
В США заявили о лидерстве России в гонке вооружений
На Западе назвали имена возможных преемников Эрдогана
Раскрыто, как передача «нобелевки» Трампу повлияет на судьбу Венесуэлы
Одного из самых таинственных обитателей океана обнаружили в водах Таиланда
В Росархиве раскрыли виновника Второй мировой войны
Автоэксперт объяснил, как завести машину в сильный мороз
В ЕС раскрыли условие для согласия Зеленского на уступки по территориям
Пожилую учительницу приговорили к тюремному сроку за изнасилование учеников
В России предложили ужесточить наказание за фальшивые справки мигрантов
В Госдуме предложили карать больницы миллионными штрафами за мигрантов
В Севастополе сорвали диверсии
Ученых встревожил вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль»
В Совфеде отреагировали на планы Макрона создать аналог «Орешнику»
Стало известно о поимке завербованных через чаты для знакомств подростков
Дмитриев отреагировал на ситуацию в Газе цитатой из Библии
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.