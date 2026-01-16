Дамплинги в кокосовом карри — готовлю за 30 минут лучшую альтернативу пельменям

Это блюдо соединяет восточноевропейский формат пельменей с яркими вкусами Юго-Восточной Азии. Получается гибрид, который удивляет, радует и открывает новые горизонты для привычных продуктов.

В глубокой миске смешиваю 400 мл кокосовых сливок, 2 измельченных зубчика чеснока, сок половины лайма (1–2 ст. л.), 1 ч. л. приправы карри, 1/2 ч. л. томатной пасты, 2 ст. л. соевого соуса и 1/3 ст. л. рисового уксуса. Все тщательно взбиваю венчиком до однородности. На дно жаропрочной формы выкладываю горсть свежего шпината. Сверху распределяю 400–500 г замороженных дамплингов или пельменей (размораживать не нужно). Заливаю подготовленным кокосово-карриевым соусом, стараясь, чтобы он попал и между пельменями. Ставлю форму в разогретую до 200 °C духовку и запекаю 25–30 минут, пока соус не загустеет и не покроется легкой румяной корочкой, а пельмени не приготовятся внутри. Подаю горячим, сразу из формы, посыпав кунжутом или кинзой.

