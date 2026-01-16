Атака США на Венесуэлу
Беру бекон и фарш — через 20 минут ресторанные макароны на столе. Паста болоньезе по-вкусному

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта паста легко превращает обычный вечер в маленький итальянский ужин. Ароматный бекон, сочный говяжий фарш, сладкий болгарский перец и насыщенный томатный соус делают блюдо по-настоящему «ресторанным». Готовится просто, а вкус получается глубокий и богатый — именно за это болоньезе любят во всём мире.

Ингредиенты: оливковое масло — 4 ст. л., лук — 3 шт., чеснок — 3 зубчика, копчёный бекон — 250 г, говяжий фарш — 1 кг, болгарский перец — 3 шт., красное вино — 350 мл, соль и чёрный перец — по вкусу, молоко — 375 мл, консервированные томаты — 3 банки по 400 г, сахар — 3 ст. л., орегано — 3 ст. л., макароны — 750 г, тёртый пармезан — 100 г.

Приготовление: в большой кастрюле разогрейте оливковое масло. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок и бекон, обжаривайте на среднем огне до золотистости и насыщенного аромата. Выложите фарш и готовьте, помешивая, пока он полностью не изменит цвет и слегка не подрумянится. Добавьте нарезанный кубиками болгарский перец и обжаривайте ещё около 5 минут. Влейте красное вино, доведите до кипения и дайте ему почти полностью выпариться. Посолите и поперчите. Введите молоко, аккуратно перемешайте, затем добавьте томаты, сахар и орегано. Уменьшите огонь до минимального и готовьте соус без крышки около часа — он станет густым и очень ароматным. Макароны отварите до состояния аль денте, откиньте на дуршлаг, при желании сбрызните оливковым маслом. Подавайте пасту с горячим соусом болоньезе, щедро посыпав тёртым пармезаном.

Ранее мы делились рецептом, чтобы свекольный салат съедался без остатка. Простой рецепт с жареным луком и фишками — свекла станет любимым овощем.

