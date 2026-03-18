Даже варить не надо: каннеллони с фаршем — очень вкусно и просто, станет дежурным блюдом

Это блюдо выручает, когда хочется чего-то сытного и домашнего, но без долгой готовки. Каннеллони не нужно предварительно отваривать — они прекрасно пропитываются соусом прямо в духовке. Внутри — сочная мясная начинка, сверху — нежная сливочно-томатная заливка и аппетитная сырная корочка.

Ингредиенты: фарш — 450–500 г, морковь — 1 шт, репчатый лук — 1 шт, приправа для мяса — по вкусу, соль — по вкусу, сыр — по вкусу. Для заливки: сливки (20%) — 400 мл, приправа — по вкусу, соль — по вкусу, томатная паста — 2 ст. л.

Фарш смешивают с мелко нарезанным луком и тёртой морковью, добавляют соль и специи. Полученной начинкой аккуратно наполняют сухие каннеллони и выкладывают в форму. Отдельно готовят заливку: сливки смешивают с томатной пастой, солью и приправами, затем равномерно заливают форму. Запекают при 180°С около 35 минут. За 10 минут до готовности щедро посыпают сыром — он расплавляется и образует румяную корочку. Блюдо получается сочным, ароматным и идеально подходит для семейного ужина.

