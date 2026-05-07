Ужин, который не оставит тяжести: паста со шпинатом в сливочном соусе. Насыщает идеально, готовится быстрее, чем пицца

Из минимального набора продуктов за 15 минут можно создать настоящее гастрономическое удовольствие. Паста со шпинатом и помидорами черри готовится настолько быстро, что вы успеете накрыть на стол, пока варятся макароны.

Что понадобится

Паста — 300 г, шпинат свежий — 150 г, помидоры черри — 200 г, чеснок — 3 зубчика, сливочное масло — 40 г, оливковое масло — 3 ст. л., пармезан — 60 г, цедра лимона — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., перец черный — 1/3 ч. л., рукола для подачи.

Как готовлю

Отвариваю пасту в подсоленной воде до состояния альденте, откидываю на дуршлаг, сохранив 50 мл воды от варки. В глубокой сковороде растапливаю половину сливочного масла (20 г) и добавляю 1 ст. л. оливкового масла.

Обжариваю измельченный чеснок 2 минуты, постоянно помешивая. Затем высыпаю шпинат, приправляю солью и перцем и готовлю еще 2-3 минуты, пока листья не уменьшатся в объеме. Снимаю сковороду с огня. В той же кастрюле, где варилась паста, растапливаю оставшееся сливочное (20 г) и оливковое (2 ст. л.) масло.

Возвращаю туда макароны, добавляю пармезан и, помешивая, прогреваю на слабом огне до полного расплавления сыра. Вмешиваю разрезанные пополам помидоры черри, обжаренный шпинат и лимонную цедру. Если соус кажется густым, вливаю немного отвара от пасты. Подаю блюдо горячим, посыпав свежим тертым пармезаном и украсив листиками руколы.