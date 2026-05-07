День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 10:16

Ужин, который не оставит тяжести: паста со шпинатом в сливочном соусе. Насыщает идеально, готовится быстрее, чем пицца

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Из минимального набора продуктов за 15 минут можно создать настоящее гастрономическое удовольствие. Паста со шпинатом и помидорами черри готовится настолько быстро, что вы успеете накрыть на стол, пока варятся макароны.

Что понадобится

Паста — 300 г, шпинат свежий — 150 г, помидоры черри — 200 г, чеснок — 3 зубчика, сливочное масло — 40 г, оливковое масло — 3 ст. л., пармезан — 60 г, цедра лимона — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., перец черный — 1/3 ч. л., рукола для подачи.

Как готовлю

Отвариваю пасту в подсоленной воде до состояния альденте, откидываю на дуршлаг, сохранив 50 мл воды от варки. В глубокой сковороде растапливаю половину сливочного масла (20 г) и добавляю 1 ст. л. оливкового масла.

Обжариваю измельченный чеснок 2 минуты, постоянно помешивая. Затем высыпаю шпинат, приправляю солью и перцем и готовлю еще 2-3 минуты, пока листья не уменьшатся в объеме. Снимаю сковороду с огня. В той же кастрюле, где варилась паста, растапливаю оставшееся сливочное (20 г) и оливковое (2 ст. л.) масло.

Возвращаю туда макароны, добавляю пармезан и, помешивая, прогреваю на слабом огне до полного расплавления сыра. Вмешиваю разрезанные пополам помидоры черри, обжаренный шпинат и лимонную цедру. Если соус кажется густым, вливаю немного отвара от пасты. Подаю блюдо горячим, посыпав свежим тертым пармезаном и украсив листиками руколы.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
макароны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.