Три пластинки сыра и пачка охотничьих колбасок: сырные макароны сведут всех с ума. Готовим все на одной сковороде и без лишней посуды

Три пластинки сыра и пачка охотничьих колбасок: сырные макароны сведут всех с ума. Готовим все на одной сковороде и без лишней посуды

Иногда хочется чего-то сытного и вкусного без долгой готовки — в такие моменты выручает этот рецепт. Все делается на одной сковороде: и макароны варятся, и соус получается, и колбаски дают тот самый аппетитный аромат.

Минимум усилий — максимум вкуса. Nакой ужин съедается моментально и нравится всем без исключения.

Для приготовления вам понадобится: макароны — 200 г, охотничьи колбаски — 200–250 г, сыр плавленый — 3 платины или 2 ст. л., сливки или молоко — 200 мл, вода — 300 мл, лук — 1 шт, чеснок — 2 зубчика, соль и перец — по вкусу, масло — 1 ст. л.

Колбаски нарежьте кружочками, лук — мелко. На сковороде разогрейте масло, обжарьте колбаски до румяной корочки, добавьте лук и чеснок, готовьте пару минут до мягкости. Всыпьте сухие макароны, влейте воду и молоко, посолите и перемешайте.

Накройте крышкой и готовьте на среднем огне, периодически помешивая, пока макароны не станут мягкими и не впитают жидкость. В конце добавьте тертый сыр, перемешайте до расплавления и снимите с огня.

