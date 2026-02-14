Зимняя Олимпиада — 2026
Паста любви: веган-рецепт для романтического ужина

Паста любви: веган-рецепт для романтического ужина
Организуйте незабываемый вечер с пастой, которая покорит ваше сердце! Веганское спагетти с песто из авокадо и базилика — легкое блюдо для романтического ужина. Готовится за 20 минут, сочетает свежесть и насыщенность.

В основе романтического ужина — идеальное песто: взбейте 2 авокадо, пучок базилика, 50 г кедровых орехов, 2 зубчика чеснока, сок 1 лимона и 4 ст. л. оливкового масла. Отварите 200 г спагетти аль денте, смешайте с соусом. Добавьте вишневые томаты и щепотку черного перца. Калорийность порции — 450 ккал. Подавайте на тарелках с салатом из руколы. Аромат разнесется по всему дому, создавая уют.

Ваш романтический деликатес станет хитом! Готовьте вместе — это сблизит. Наслаждайтесь каждым мгновением.

Ранее мы поделились рецептом кимчи по-корейски.

паста
спагетти
рецепты
веганы
деликатес
ужин
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
