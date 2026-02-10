Кимчи по-корейски — пикантная закуска из пекинской капусты

Кимчи — традиционная корейская закуска из маринованных овощей. Благодаря имбирю, чесноку и чили она отличается пикантным островатым вкусом. Рассказываем, как приготовить кимчи по-корейски из пекинской капусты в домашних условиях.

Ингредиенты

Пекинская капуста — 800 г

Лук репчатый — 80 г

Морковь — 100 г

Чеснок — 5 зубчиков

Рисовая мука — 2 ст. л.

Корень имбиря — 50 г

Сахар — 3 ст. л.

Соль — 3 ч. л.

Перец чили (свежий) — 1 шт.

Вода — 2–2,5 стакана

Способ приготовления

Овощи промойте и очистите. У капусты снимите верхние листья. Затем разрежьте кочан продольно на четыре части. На кочерыжке (на всех четвертинках кочана) сделайте несквозной надрез. Благодаря ему капуста лучше впитает соль. Осторожно промойте капусту под проточной водой. Раздвигайте листья, чтобы вода смочила весь кочан. Это также улучшит впитывание соли. Посолите капусту со всех сторон, выложите в глубокую емкость и оставьте настаиваться на четыре часа.

Тем временем подготовьте мучной кисель. Для этого соедините воду с рисовой мукой, хорошенько перемешайте венчиком, доведите до кипения и всыпьте сахар. Дайте киселю остыть, после чего добавьте измельченные овощи: морковку, имбирь, лук, чеснок и чили.

Настоявшуюся капусту промойте, чтобы избавиться от излишков соли. Хорошенько смажьте ее получившейся заправкой, в том числе между листьев. Затем переложите капусту в глубокую емкость и поставьте в теплое сухое место на 12 часов.

Кимчи из пекинской капусты готово!

